Pedemontana Veneta | le motivazioni del parziale dissequestro | “Marcatura Ce sui materiali

(Di domenica 25 agosto 2019) Una volta della galleria dellain fase di costruzione è crollata causando la morte di un operaio, ma l’impresa non era tenuta a utilizzarecon marcatura CE nelle opere provvisorie. Soltanto in quelle definitive. E’ questa la tesi sostenuta dai giudici del Riesame di Vicenza che hanno confermato solo in parte il sequestro della galleria di Malo dell’opera cantierata più importante in corso di realizzazione in Italia. La superstrada a pagamento di 94 chilometri, che collegherà l’A4 all’altezza di Montecchio Maggiore (Vicenza) alla A27 a nord di Treviso (due miliardi e mezzo di euro), è al centro di tre indagini. La più recente, per frode in pubbliche forniture, vede quattro dirigenti tecnici indagati: Luigi Cordaro (direttore di cantiere), Fabrizio Saretta (responsabile del lotto), Giovanni Salvatore D’Agostino (direttore ...

