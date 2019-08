Nella prima partita senza Icardi | il Napoli realizza quattro gol

La Juventus ha battuto 1-0 il Parma Nella prima partita di Serie A : nella prima partita del campionato di Serie A 2019/20 la Juventus ha battuto 1-0 il Parma grazie al gol nel primo tempo del difensore e capitano Giorgio Chiellini. Allo stadio Tardini la Juventus ha meritato la vittoria pur non impressionando più

La sonda indiana manda la sua prima ‘cartolina’ della Luna : Mare orientale e cratere Apollo Nella FOTO scattata da 2.650km : A poche ore dall’ingresso nell’orbita Lunare, la sonda indiana Chandrayaan-2 ha inviato la sua prima FOTO della Luna. scattata da 2.650km di distanza con la camera montata sul lander Vikram, l’immagine mostra due famose formazioni della superficie Lunare: il cratere Apollo, che si estende per oltre 500km nell’emisfero meridionale, e il Mare orientale, un bacino esteso per oltre 900km che è stato generato ...

LIVE Equitazione - Europei salto ostacoli Rotterdam 2019 in DIRETTA : quattro azzurri in gara Nella prima giornata di qualifiche : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE La formazione dell’Italia – Il programma completo della prima giornata Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della prima giornata di gare degli Europei di Equitazione, specialità salto ostacoli, che scatteranno oggi a Rotterdam, in Olanda: alle ore 10.00 si romperà il ghiaccio con il Boels Prize, al quale prenderà parte Giulia Martinengo Marquet su Casper vd Rode ...

Softball - European Premiere Cup 2019 : due vittorie per Bussolengo Nella prima giornata - vince anche Bollate : prima giornata di gare per quanto riguarda la European Premiere Cup di Softball 2019, che in quel di Bollate sta mettendo di fronte i migliori club del Vecchio Continente, con le padrone di casa capaci di iniziare bene il proprio cammino, sconfiggendo 5-2 le ceche del Zraloci Ledenice, dopo aver annichilito anche le svizzere del Barracudas per 12-2, con le elvetiche che però si sono rifatte contro le francesi del Les Comanches, ancora a secco di ...

Giorgia ricorda Alex Baroni : "La sua perdita è stata una voragine Nella mia vita. La sera prima di morire mi aveva lasciato un messaggio" : “Non sono mai stata brava a parlare di lui, ma Alex va ricordato, come uomo e come artista, perché ha rappresentato un momento importante per la musica italiana”. Giorgia, una delle artiste più amate del panorama musicale italiano, parla a Verissimo, su Canale 5, della scomparsa avvenuta nel 2002 del cantautore Alex Baroni: “La sua perdita è stata una voragine nella mia vita e in quella della sua famiglia. ...

Ginnastica ritmica - World Challenge Cup Minsk 2019 : quattro finali di specialità centrate dalle azzurre Nella prima giornata : Va in archivio a Minsk, in Bielorussia, la prima giornata della tappa di World Challenge Cup di Ginnastica ritmica, una sorta di prova generale dei Mondiali che si disputeranno a Baku tra un mese, data la presenza di tutte le principali atlete. Le Farfalle (Alessia Maurelli, Martina Centofanti, Agnese Duranti, Martina Santandrea e Letizia Cicconcelli, tesserate per l’Aeronautica Militare), che ricordiamo essere vice campionesse del mondo, ...

Libri - Milano prima Nella classifica di Amazon : è la città dove se ne acquistano di più. Seguono Padova e Pisa : E’ Milano la patria dei lettori: per il settimo anno consecutivo conquista il titolo di città che acquista più Libri, sia in formato cartaceo che digitale. La medaglia d’argento va a Padova, che scalza Torino, scivolata dal secondo posto del 2018 al sesto. Il terzo posto lo guadagna Pisa. Una vera rivoluzione per la città toscana che non era mai entrata nemmeno nella top ten. È quanto emerge dalla classifica di Amazon sulle città che ...

Prima D&G poi Versace Nella bufera in Cina - ora basta : Prima Dolce e Gabbana. Ora Versace. Hanno dovuto umiliarsi, presentando scuse formali e pubbliche perché la pubblicità dei primi e una maglietta del secondo, hanno offeso i cinesi. La pubblicità incriminata di Dolce e Gabbana mostrava una gentile fanciulla mangiare un cannolo siciliano con le bacchette. Grande offesa. Non per la componente erotica, evidente, ma per l’uso delle bacchette. Si prendono in giro i costumi locali. Peccato però che a ...

Stephanie Frappart Nella storia : è la prima donna ad arbitrare una finale di calcio maschile : La finale di Supercoppa europea, il derby inglese tra Liverpool e Chelsea, sarà arbitrato da Stephanie Frappart. È la prima donna nella storia ad arbitrare una finale maschile in una competizione Uefa. Classe 1983, il direttore di gara del match che vede di fronte la vincente della Champions League e dell’Europa League, è francese. Dopo aver giocato a calcio fino ai 13 anni, a 18 Frappart decide di intraprendere la ...

Binck Bank Tour 2019 : Sam Bennett a segno Nella prima tappa - battuti Theuns e Teunissen : Si apre nel segno di Sam Bennett il Binck Bank Tour 2019. Il 28enne irlandese della Bora-Hansgrohe si è imposto allo sprint sul traguardo di Hulst, battendo il belga Edward Theuns e l’olandese Mike Teunissen. La volata conclusiva è stata lanciata dagli uomini della Trek-Segafredo per Theuns, ma da dietro è arrivato a doppia velocità Bennett, che con una grande rimonta si è preso nettamente il successo e anche la prima maglia di leader. Infatti ...

Prima volta per Levante a Reggio Calabria - grandi emozioni Nella serata tributo allo “stretto necessario” : Non ancora casa, ma quasi. L'unica data calabrese del tour estivo di Levante segna un avvicinamento progressivo alla terra natìa dopo le tappe di Caserta e Lecce. A separare Claudia Lagona dalla sua Sicilia c'è solo lo stretto di Messina, e l'atmosfera familiare della suggestiva Piazza Castello alimenta un'intesa tutta speciale fra Levante e il pubblico di Reggio Calabria. Il suo primo concerto sulla sponda continentale dello stretto è un ...

Simone Biles Nella storia : è la prima ginnasta ad eseguire un doppio salto mortale all’indietro con avvitamento [VIDEO] : Simone Biles firma un record pazzesco: la ginnasta americana è la prima della storia ad eseguire un doppio salto mortale all’indietro con avvitamento Nel caso in cui ci fosse ancora bisogno di una qualsivoglia motivazione, Simone Biles ha sottolineato ancora una volta perchè sia una delle ginnaste più importanti della storia della disciplina. Nei campionati nazionali statunitensi di ginnastica artistica, in corso Kansas City, in ...

Morta Miriam Rivera - la prima concorrente trans del Grande Fratello : trovata impiccata Nella sua casa : È Morta Miriam Rivera, la prima concorrente trans al mondo del Grande Fratello. Aveva 38 anni ed è stata trovata impiccata nella sua abitazione di Hermosillo, in Messico: il marito però non crede che possa essersi trattato di un suicidio e ha chiesto alla polizia di svolgere ulteriori indagini per accertare cosa sia successo veramente alla modella. La sua morte risale al 5 febbraio scorso ma la notizia è stata data solo oggi dalla polizia ai ...

MotoGP - Marc Marquez Nella storia : record di pole position - battuto il primato di Doohan! : Marc Marquez ha conquistato la pole position del GP d’Austria 2019 e per la 59esima volta in carriera scatterà davanti a tutti in una gara della classe regina. Lo spagnolo è diventato così l’uomo con il maggior numero di pole position nella categoria regina, oggi l’alfiere della Honda è infatti riuscito a battere lo storico record dell’australiano Michael Doohan che si era fermato a quota 58 nella vecchia “classe ...