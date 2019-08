Nasce il governo giallorosso | c’è l’accordo su Roberto Fico premier

Che possa Nascere un governo Pd-M5s in realtà è difficilissimo - dice Parisi : “Non difficile”, ma “difficilissimo”. Così lo vede Arturo Parisi, fondatore dell'Ulivo insieme a Prodi alle alla metà degli anni Novanta, ministro della Difesa nel primo governo del Professore, l'incontro politico tra il Pd e i 5Stelle nell'intervista che compare sull'edizione di carta de La Stampa di Torino. “E tuttavia – aggiunge – non provarci equivarrebbe a riconoscere a Salvini non solo la prima parola ma anche l'ultima”. Ma il problema in ...

Governo : Renzi - ‘se Nasce nuovo esecutivo non ne farò parte’ : Roma, 20 ago. (AdnKronos) – “Se dovesse nascere, non farò parte del nuovo Governo”. Lo ha detto Matteo Renzi al Senato. L'articolo Governo: Renzi, ‘se nasce nuovo esecutivo non ne farò parte’ sembra essere il primo su CalcioWeb.

Salvini e Di Maio fuori dai giochi : Nasce così il governo giallorosso benedetto da Grillo : Grillini al centro della scena corteggiati sia da Matteo Salvini sia dai pontieri dem. Ma il futuro del nuovo governo

Matteo Renzi - l'affondo finale : "Salvini si deve dimettere. Dal tabellone Nascerà il governo Pd-M5s" : "No alla deriva Papeete, Matteo Salvini deve dimettersi questa sera". Matteo Renzi è sprezzante e annuncia in conferenza stampa la fine di questa fase politica: la maggioranza Pd-M5s che uscirà questa sera in Senato potrà e dovrà essere quella del nuovo governo, "istituzionale" o "di legislatura" ch