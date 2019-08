Napoli | già ai domiciliari per violenza 19enne spacciava droga dalla finestra | arrestato

Napoli - giallo attorno a Koulibaly : Sottil si lamenta per un presunto sputo del senegalese [FOTO] : Non bastavano le polemiche per le dubbie decisioni arbitrali, adesso c’è un giallo che avvolge Koulibaly. Durante Fiorentina-Napoli, anticipo serale del sabato di Serie A, sono stati parecchi gli episodi da moviola e le scelte poco convincenti del direttore di gara Massa. Ora una nuova polemica esplode. Riccardo Sottil, esterno della Fiorentina, si sarebbe lamentato di un presunto sputo di Kalidou Kolibaly. Fiorentina Napoli, le ...

Lorenzo il Magnifico incanta Firenze - il Napoli fa già paura alla Juventus : I 4 gol alla Fiorentina sono un forte messaggio alla Juve e a Sarri a una settimana dalla sfida di Torino: quest?anno sarà battaglia per lo scudetto. È stata una...

Gianni Mura : il Napoli vince con maturità. Il gol di testa di Insigne è un segno del destino : Su Repubblica Gianni Mura analizza la vittoria del Napoli e della Juventus, entrambe impegnate in trasferta. Un “compitino non entusiasmante” quello dei bianconeri a Parma. Una “partita avvincente e pazza” quella del Napoli a Firenze, vinta grazie alla tecnica e alla maturità della squadra di Ancelotti. La Fiorentina, giovanissima, l’anno scorso ha evitato la B “grazie a un biscottone”. Ha davanti a sé ...

Lorenzo il Magnifico incanta Firenze - il Napoli fa già paura alla Juventus : I 4 gol alla Fiorentina sono un forte messaggio alla Juve e a Sarri a una settimana dalla sfida di Torino: quest?anno sarà battaglia per lo scudetto. È stata una...

La pizzeria Ribalta (a Nyc) - tifosi del Napoli - omaggia la Fiorentina con la pizza Commisso : All’insegna della sportività e dell’ospitalità. Quella di cui certamente domani non godranno i napoletani a Firenze. Ma giustamente siamo superiori. E a New York City, alla pizzeria Ribalta, luogo di incontro dei tifosi del Napoli, i proprietari napoletani Rosario Procino e Pasquale Cozzolino hanno deciso di magiare la Fiorentina con la pizza Commisso: patate viola e soppressata. Che va ad aggiungersi a un’altra pizza dedicata ...

Gazzetta – Il Napoli non molla Icardi : la strategia di ADL per arrivare al ‘si’ del giocatore : Gazzetta – Il Napoli non molla Icardi: la strategia di ADL per arrivare al ‘si’ del giocatore. L’ edizione odierna della Rosea aggiunge nuovi dettagli Il Napoli non molla Icardi. Dal mare delle Eolie, Aurelio De Laurentiis si gode la vacanza scrutando l’orizzonte lontano che porta a Milano, lì dove si deciderà il futuro di Mauro Icardi. Ieri scadeva l’ ultimatum che lo stesso presidente aveva dato al centravanti ...

Llorente Napoli – Ancelotti caldeggia lo spagnolo : Tramite le colonne de Il Corriere dello Sport, l’esperto di mercato Alfredo Pedullà scrive in merito alla pista che porterebbe Fernando Llorente a Napoli. Llorente Napoli – Secondo Pedullà, l’ex Tottenham sarebbe un “ritocco di spessore” caldeggiato da Mister Ancelotti. Quest’ultimo, nelle recenti interviste, ha sostenuto che chi mette il Napoli come priorità è sempre il benvenuto in azzurro. Llorente ad ...

Napoli - cartoline sfregiate : il belvedere di Coroglio abbandonato nel degrado : Prima gli incendi, poi il deterioramento della struttura e infine il totale abbandono. È questa la storia del belvedere di Coroglio, ormai trasformato in una discarica a cielo aperto. Le...

Del Genio : “Non condivido la strategia del Napoli. Juve ancora favorita” : Il noto giornalista Paolo Del Genio, sulle frequenze di Radio Kiss Kiss Napoli, ha marcato l’accento sui tempi del calciomercato in Italia. Secondo Del Genio il mercato per la Serie A andrebbe chiuso prima dell’inizio del campionato. “Il mercato è estenuante, bisogna chiuderlo prima. In questo modo distrugge il calcio. Tempo fa la gente si divertiva, era curiosa, ora si annoia e si infastiidisce. Di solito il Napoli si ...

Napoli - se Mauro Icardi non arriva c'è già il "piano B" : un bomberone di peso per Ancelotti : Aveva chiesto una settimana, Mauro Icardi, per capire se il passaggio dall'Inter alla Juventus sia ancora possibile. Il Napoli, interessato all'ex attaccante nerazzurro, sta aspettando pazientemente ma intanto si prepara al "Piano B". Acquistato dal Psv il funambolico esterno offensivo messicano Hir

Gazzetta : il Napoli ha già speso più di 100 milioni sul mercato : Se dovesse arrivare Icardi La Gazzetta dello Sport fa i conti al mercato del Napoli. E scrive che con l’acquisto di Lozano – con 42 milioni è l’acquisto più oneroso della storia del club – ha superato quota cento milioni di euro spesi sul mercato. Così ripartiti: 42 per Lozano, 36 per Manolas, 18 per Elmas e 9 per Di Lorenzo. In totale fanno 105 milioni quelli un tempo spesi per l’acquisto di Jeppson. Mai allora ...

Del Genio precisa : “Il Napoli ha un solo posto disponibile per gli stranieri - ecco quale potrebbe essere la strategia azzurra” : Paolo Del Genio tramite il suo profilo Facebook ha precisato il problema che ha il Napoli a tesserare calciatori stranieri in questa sessione di mercato: “Mi sembra giusto chiarire alcuni aspetti relativi alla possibilità, regole alla mano, di tesserare o meno alcuni calciatori. Per farla semplice, nei 17 posti per gli stranieri, il Napoli ha al momento un solo posto libero. Con la cessione quasi certa di Ounas diventerebbero due i ...

VIDEO – Giornata mondiale dei mancini - la SSC Napoli omaggia Diego Armando Maradona : Nella particolare Giornata mondiale dei mancini, la SSC Napoli ha voluto rendere omaggio al più grande mancino di tutti i tempi, Diego Armando Maradona, con un VIDEO postato sul profilo Twitter ufficiale: It's International Left-handers Day, but we all that Maradona's magic was with his left foot. #ForzaNapoliSempre pic.twitter.com/YDUrhhVYKo — Official SSC Napoli (@en_sscNapoli) August 13, 2019 Resta aggiornato sul ...

Lozano Napoli – Il Napoli supera lo scoglio diritti d’immagine con una strategia precisa : Stando a quanto riportato dalla redazione di Tuttomercatoweb, Hirving Lozano sarà ingaggiato a breve dal Napoli. superati i problemi sui diritti d’immagine. Lozano Napoli – Il rilancio sull’ingaggio è stata la chiave di volta per superare le difficoltà emerse per chiudere il passaggio del messicano al Napoli. Il Napoli garantirà 4 milioni netti più bonus a stagione all’attaccante classe ’95. superato ...