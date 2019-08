Muore dopo 31 anni di coma | Brescia piange Ignazio Okamoto

Muore dopo 31 anni di coma : nel 1988 rimase coinvolto in un incidente stradale a Brescia : Era in coma da 31 anni, da quando nella notte tra il 18 e 19 marzo del 1988 rimase coinvolto in un terribile incidente sulla A22. È morto venerdì scorso Ignazio Okamoto, conosciuto da tutti come “Cito”. Aveva 54 anni ed era accudito nella casa di famiglia di Collebeato, in provincia di Brescia, dai genitori.La sua vita però si era fermata a 22, l’età che aveva quando rimase gravemente ferito in ...

Brescia - vittima di un incidente nel 1988 : Muore dopo 31 anni di coma : Ignazio Okamoto aveva 22 anni quando rimase coinvolto in un incidente stradale. Da allora i genitori lo hanno accudito in casa, lasciando anche il lavoro

Muore 34enne aggredita nel Ferrarese dopo lite - arrestato un uomo : Muore 34enne aggredita nel Ferrarese dopo lite, arrestato un uomo La donna ha subito una violenta aggressione alle 8.30 a Copparo, in provincia di Ferrara. Portata in ospedale in coma, non ce l’ha fatta. Sarebbe stata colpita con un corpo contundente da un 52enne con cui aveva una relazione e che è stato fermato in flagranza di ...

Schianto in scooter - Dylan Muore 24 ore dopo il cugino Gianluca : Sulla foto pubblicata su Facebook posano insieme. Cugini e amici, uniti dalla stessa passione per la musica, a poco più di ventiquatt’ore da Gianluca Montesano, 28 anni, è morto anche Dylan Greco di 26 anni. Ferito gravemente, è spirato all’ospedale Civico di Palermo. I due giovani, in sella ad uno scooter, erano rimasti coinvolti in un uno scontro con un’auto avvenuto martedì sera in corso dei Mille, tra i quartieri Brancaccio e Sperone. ...

Ultime notizie/ Ultim'ora oggi. Versilia : Muore noto sommelier dopo incidente : Ultime notizie, Ultim'ora oggi. Un noto sommelier e chef di 44 anni è morto a seguito di un incidente stradale in Versilia, 23 agosto 2019,

Tragico schianto in motorino a Palermo - Dylan Muore 24 ore dopo il cugino : Non ce l'ha fatta Dylan Greco il ragazzo di 26 anni rimasto coinvolto nel Tragico schianto in motorino in via dei Mille a Palermo in cui aveva perso la vita il cugino, il 28enne Gianluca Montesano. A 24 ore di distanza dal Tragico incidente stradale, si è spento anche il cuore di Dylan che era ricoverato in condizioni gravissime all’ospedale Civico del capoluogo siciliano. Il Tragico impatto era avvenuto nella notte tra il 20 e il 21 agosto ...

Benevento - 27enne Muore dopo 5 giorni di agonia : si era ustionato sull’80% del corpo preparando limoncello in casa : Un 27enne di Benevento è morto dopo 5 giorni di agonia dovuti alle gravi ustioni riscontrate mentre preparava un limoncello. Il giovane era a casa sua, nel rione Libertà della città campana, quando, intorno all’ora di pranzo del 17 agosto, è stato avvolto dalle fiamme divampate quando l’alcool che gli serviva per preparare il liquore è entrato in contatto con i fornelli. Il rogo nel quale si è trovato gli ha provocato ustioni ...

Scopre di essere incinta ma anche di avere un cancro al seno : decide di far nascere la sua bimba e Muore dopo poco : Aveva solo 29 anni la giovane mamma, nigeriana di origine ma italiana d’adozione, morta a Treviso qualche giorno fa. Si chiamava Glory Obibo ed era in Italia da molti anni. Aveva sposato qualche anno fa Samuele Nascimben con il quale avevano un sogno: avere un bambino. E la gravidanza era arrivata, finalmente, poco più di un anno fa insieme però ad un’altra preoccupante notizia: Glory aveva un tumore al seno. L’immediato ...

Alex - calciatore di 18 anni - Muore dopo 12 giorni di coma : era stato vittima di un incidente : Alex Zambrano, giovane calciatore dell’Alessandrino di 18 anni coinvolto il 9 agosto scorso in un incidente stradale tra Casal Cermelli e Bosco Marengo, è morto dopo 12 giorni di coma. Alex era alla guida di un'automobile protagonista, quella sera, di un terribile schianto: il conducente della seconda vettura era uscito dall’abitacolo praticamente illeso, mentre il 18enne era rimasto incastrato nelle lamiere della sua macchina e le sue ...

Sceglie una chemio meno invasiva per far nascere la figlia : Muore tre mesi dopo il parto : La commovente storia di una giovane mamma che ha scelto di rimandare le cure più forti a dopo la nascita della sua bambina...

