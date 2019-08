MotoGp – Meregalli fa il punto sulla Yamaha | “Vinales a podio grazie al duro lavoro Vi

MotoGp – Meregalli ci crede a Silverstone : le parole del team director Yamaha fanno sognare i fan : Maio Meregalli soddisfatto dopo il secondo posto di Valentino Rossi nelle qualifiche del Gp della Gran Bretagna: le parole del team director Yamaha Il secondo posto di Valentino Rossi oggi nelle qualifiche di Silverstone regala un sorriso speciale a tutto il team Yamaha. Il Dottore si è piazzato solo alle spalle di Marc Marquez, davanti a Jack Miller, regalandosi un risultato che gli risolleva il morale dopo un periodo davvero ...

MotoGp – Meregalli analizza le Fp1 del Gp di Silverstone : dalla caduta di Vinales alla ‘collaborazione’ tra Rossi e Morbidelli : Meregalli fiducioso e ottimista dopo le prime prove libere del Gp della Gran Bretgna: le parole del team director Yamaha dopo le Fp1 di Silverstone Prima sessione di prove libere positiva per la Yamaha: il team di Iwata ha piazzato le sue quattro moto tra i migliori sette nelle Fp1 del Gp della Gran Bretagna, con Fabio Quartararo che ha segnato il miglior tempo. Bene a Silverstone anche Vinales, Morbidelli e Rossi, rispettivamente terzo, ...

MotoGp – Meregalli lancia la carica : “Maverick e Vale non vedono l’ora di correre a Silverstone” : La Yamaha pronta per il weekend di gara della Gran Bretagna: le sensazioni di Maio Meregalli alla vigilia del Gp di Silverstone Domenica i campioni della MotoGp si sfideranno sul circuito di Silverstone per un nuovo appuntamento della stagione 2019. La Yamaha arriva in terra inglese con sensazioni positive, poichè il circuito britannico si adatta bene alla M1: “abbiamo avuto un inizio frenetico nella seconda metà della stagione, ma ...

VIDEO MotoGp - Massimo Meregalli : “Test positivi per il motore - a Misano avremo un’evoluzione” : Massimo Meregalli, team manager della Yamaha, ha parlato al termine delle prove libere 1 del GP d’Austria, tappa del Mondiale MotoGP che si disputa sul tracciato di Spielberg. Si è soffermato in particolar modo sui Test andati in scena lunedì scorso a Brno dove Valentino Rossi e Maverick Vinales hanno provato il motore per il 2020: “I Test sono stati positivi perché abbiamo potuto lavorare sulla moto nuova e su quella di ...

MotoGp - Meregalli analizza il nuovo motore Yamaha : “ha le stesse dimensioni di quello vecchio - ma…” : Il Team Director della Yamaha ha parlato delle componenti testate a Brno, soffermandosi sul nuovo motore Non c’è tempo di guardare indietro, la Yamaha è chiamata a riscattarsi in Austria dopo il non proprio brillantissimo week-end di Brno, chiuso con il sesto posto di Valentino Rossi come miglior risultato. AFP/LaPresse Un sorriso però è arrivato dai test di lunedì, dove è stato portato in pista il primo step del motore 2020, ...

MotoGp – Yamaha fiduciosa a Brno - ma non mancano i problemi! Meregalli ammette : “il motore di Rossi? Il fumo bianco non è mai un buon segnale” : Maio Meregalli sereno e positivo dopo la prima giornata di prove libere del Gp della Repubblica Ceca: le parole del team director Yamaha La Yamaha può sorridere a Brno, in previsione del maltempo che domani mattina dovrebbe imbattersi sulla pista ceca, Vinales e Rossi sono riusciti a stabilire un tempo utile per accedere direttamente alla Q2. “E’ stata una sessione positiva perchè per noi era importante avere entrambi i piloti ...

MotoGp – La Yamaha è pronta per la seconda metà di stagione - Meregalli sicuro : “determinati ad ottenere buoni risultati” : Meregalli, la pausa estiva ed il ritorno in pista: le parole del team manager Yamaha in vista del Gp di Brno E’ tutto pronto per la seconda metà della stagione 2019 di MotoGp: i campioni delle due ruote torneranno in pista a Brno per il Gp della Repubblica Ceca. Occhi puntatissimi sulla Yamaha che cercherà di far bene e lottare con i migliori nella seconda parte del campionato, con Vinales reduce da due splendidi podi e Valentino ...

MotoGp - Meregalli rompe gli indugi : buonissime notizie per Valentino Rossi e Maverick Viñales : Il Team Director della Yamaha ha paventato alcune importanti novità in vista dei test di Brno del pRossimo 5 agosto La stagione della Yamaha è stata finora alquanto altalenante, caratterizzata da periodi positivi e altri molto meno buoni. La vittoria di Viñales ad Assen ha leggermente rasserenato l’ambiente, anche se le difficoltà di Valentino Rossi continuano a pesare. Passi avanti comunque stanno arrivando eccome, visto che Maio ...

VIDEO MotoGp - Massimo Meregalli : “Ci aspettavamo qualcosa in più - c’è tanto lavoro da fare” : Il Team Manager di Yamaha Massimo Meregalli ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine di un positivo venerdì di prove libere che ha inaugurato il GP di Germania 2019, dove Maverick Viñales si è issato fino al quarto posto e anche Valentino Rossi ha risposto abbastanza positivamente alle ultime settimane difficili con una top 10 di spessore. Nonostante questo il torinese non si è dichiarato pienamente soddisfatto, viste le enormi ...

VIDEO MotoGp - Massimo Meregalli : ” Valentino Rossi usa il set-up di Assen - buona mattinata”. Dottore terzo nella FP1 in Germania : Stamattina è incominciato il lungo weekend riservato al GP di Germania 2019, nona tappa del Mondiale MotoGP. Al Sachsenring si è incominciato con le prove libere 1, la Yamaha dovrebbe soffrire sulla carta su questo tortuoso circuito ma Valentino Rossi ha stampato un ottimo terzo tempo alle spalle di Fabio Quartararo e Marc Marquez che è come sempre il grande favorito della vigilia su questa pista. Massimo Meregalli, team manager di Yamaha, ha ...

MotoGp – Mattinata positiva per la Yamaha al Sachsenring : Meregalli analizza il lavoro di Valentino Rossi e Vinales : Le parole di Maio Meregalli sul lavoro di Valentino Rossi e Maverick Vinales nelle prime libere del Gp di Germania Mattinata soddisfacente in casa Yamaha: tre moto del team di Iwata si sono piazzate tra le migliori 5 nelle Fp1 del Gp di Germania. Al Sachsenring è stato un fantastico Quartararo, che conferma la sua competitività, a piazzarsi in vetta alla classifica dei tempi delle prime libere, mentre Rossi e Vinales hanno chiuso ...