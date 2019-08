MotoGp | Marquez mette una seria ipoteca sul Mondiale | la classifica piloti dopo il Gp di

MotoGp - Marquez pizzicato sul sorpasso all’ultima curva di Rins : la risposta dello spagnolo è velenosissima : Il pilota spagnolo ha risposto in maniera piccata alla domanda sui due sorpassi ricevuti all’ultima curva in Austria e Inghilterra Aumenta di venti punti il vantaggio di Marc Marquez su Andrea Dovizioso nella classifica piloti, lo spagnolo chiude al secondo posto il Gran Premio di Silverstone e sfrutta (quasi) al massimo la caduta del rivale, salendo a +78 punti. AFP/LaPresse Una piccola consolazione dopo la beffa subita ...

MotoGp - Alex Rins beffa Marquez all’ultima curva e vince il Gp di Gran Bretagna. Dovizioso fuori alla prima curva - Rossi quarto : Alex Rins al fotofinish. Nel Gran Premio di Silverstone, in Gran Bretagna, lo spagnolo in sella alla Suzuki ha avuto la meglio sul connazionale con la Honda ufficiale, Marc Marquez, che ha subito il sorpasso all’ultima curva prima del rettilineo finale. Terzo con la Yamaha Maverick Vinales, con Valentino Rossi, suo compagno di squadra, che ha chiuso quarto alle sue spalle. La gara ha però dovuto fare a meno di due importanti protagonisti. Dopo ...

Ordine d’arrivo MotoGp - GP Gran Bretagna 2019 : risultati e classifica. Rins beffa Marquez - Valentino Rossi 4° - Dovizioso caduto : Alex Rins ha vinto il GP di Gran Bretagna 2019, dodicesima tappa del Mondiale MotoGP, grazie a un sorpasso da brividi all’ultima curva su Marc Marquez e trionfando per appena 13 millesimi. Maverick Vinales ha completato il podio precedendo Valentino Rossi che si è dovuto accontentare del quarto posto. Andrea Dovizioso è caduto alla prima curva in seguito a un contatto con Fabio Quartararo, la Ducati è andata in fiamme e la corsa dei due ...

MotoGp – Concluso il warm up di Silverstone : Quartararo insidia Marquez - Valentino Rossi non molla [TEMPI] : Fabio Quartararo fa registrare il miglior tempo nel warmp up del Gp di Silverstone: il giovane rookie si piazza davanti a Marquez e Dovizioso. Quarto posto per Valentino Rossi Dopo il warm up di Moto3, eccezionalmente prima di quello di Moto2, scendono subito in pista i piloti della classe regina per il warm up di MotoGp. Nel quarto d’ora che concede ai piloti l’ultima possibilità di studiare la pista e scegliere il miglior set ...

MotoGp - GP Gran Bretagna 2019 : il nuovo capitolo della saga Valentino Rossi-Marquez è pronto a prendere vita : In quest giorni il tracciato di Silverstone è stato letteralmente ricoperto di belle parole da parte di tutti i piloti e addetti ai lavori, dopo che il nuovo asfalto ha eliminato totalmente i recenti problemi di buche e disconnessioni presenti (e, si spera, anche quelli dello scarso drenaggio anche se non si ha avuto l’occasione di testare questo particolare) che avevano letteralmente fatto impazzire tutti fino all’ultima edizione ...

MotoGp - GP Gran Bretagna 2019 : Valentino Rossi in seconda posizione - lanciato il guanto di sfida a Marc Marquez : Le qualifiche del GP di Gran Bretagna 2019 di MotoGP hanno rilanciato per l’ennesima volta tra i Grandissimi l’infinito Valentino Rossi che si è classificato in seconda posizione arrendendosi solamente al cannibale Marc Marquez, autore dell’ottava pole position stagionale. Il pesarese pare davvero rinato dopo la pausa estiva che gli è sicuramente servita per ricaricare le energie mentali e tornare a comandare a ...