MotoGp – Il ritorno di Jorge Lorenzo | “gara di sopravvivenza! Vi spiego come sta la

MotoGp - Andrea Dovizioso : “Il ritorno di Lorenzo? Non è mia competenza. Marquez e Valentino Rossi - la stessa fame da leoni” : Andrea Dovizioso è impegnato nel GP d’Austria 2019 e vuole tornare al successo in sella alla sua Ducati su una pista teoricamente favorevole, il forlivese è molto chiacchierato allo Spielberg perché si è parlato a lungo del possibile ritorno di Jorge Lorenzo alla Scuderia di Borgo Panigale e di un possibile addio del vice campioone del Mondo. Il centauro ha riposto in un’intervista concessa a Marca: “Non è una cosa di mia ...

MotoGp – Jack Miller sincero sul possibile ritorno di Lorenzo in Ducati : “mi è caduto un muro addosso - ma…” : Jack Miller sincero ma motivato: le parole dell’australiano del team Pramac sulle voci di un possibile ritorno di Jorge Lorenzo in Ducati Un clamoroso ritorno di Jorge Lorenzo in Ducati sta facendo tanto discutere nel paddock del Red Bull Ring. Sembra che il maiorchino possa presto dire addio alla Honda per tornare a vestire la tuta rossa e guidare una Desmosedici Gp, ma se così fosse dovrà fare prima i conti con una salata clausola ...

MotoGp – Jorge Lorenzo pronto a dire addio alla Honda? Strada in salita per un ritorno in Ducati - spunta una clausola… salatissima : Jorge Lorenzo e l’addio alla Honda: sul contratto una salatissima clausola frena gli entusiasmi per un clamoroso ritorno in Ducati Negli ultimi giorni non si fa altro che parlare del futuro di Jorge Lorenzo: sembra infatti che il maiorchino sia pronto a dire addio alla Honda, per un clamoroso ritorno in Ducati. Non è esclusa anche l’opzione Yamaha, con un possibile posto in Petronas dal 2021. In Austria, mentre i piloti lottano ...

MotoGp – Né Honda - né Ducati : per Jorge Lorenzo si profila un clamoroso ritorno in Yamaha! : Jorge Lorenzo finito al centro di diversi rumor di mercato. Il pilota maiorchino sempre più lontano dalla Honda: l’ultima pista porta al ritorno in Yamaha Estate caldissima quella di Jorge Lorenzo. Il pilota maiorchino, fermo per infortunio, resta comunque al centro delle cronache sportive per diversi rumor di mercato sorti, nelle ultime ore, che lo vedono sempre più lontano dalla Honda. Del resto, con la casa giapponese il feeling non è ...

MotoGp : il ritorno di Jorge Lorenzo in Ducati? Una suggestione ma anche no… : Jorge Lorenzo e il suo ritorno in Ducati? La voce ufficiale una risposta l’ha data: suggestione. E’ questa la versione del Team Manager Paolo Ciabatti, ai microfoni di Sky Sport, sui rumours che prefigurano un clamoroso passaggio del campione maiorchino dalla Honda alla Rossa, nonostante la sua scadenza di contratto sia nel 2020. Un’eventualità negata da tutti gli addetti ai lavori, tranne forse il coprotagonista di questa ...

