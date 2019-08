MotoGP | GP Gran Bretagna 2019 | il nuovo capitolo della saga Valentino Rossi-Marquez è

Fonte : oasport

(Di domenica 25 agosto 2019) In quest giorni il tracciato di Silverstone è stato letteralmente ricoperto di belle parole da parte di tutti i piloti e addetti ai lavori, dopo che ilasfalto ha eliminato totalmente i recenti problemi di buche e disconnessioni presenti (e, si spera, anche quelli dello scarso drenaggio anche se non si ha avuto l’occasione di testare questo particolare) che avevano letteralmente fatto impazzire tutti fino all’ultima edizione corsa nel 2017. Il manto perfetto e levigato ha riportato in auge la bellezza del layout del tracciato inglese, un mix tra curve veloci ed eleganti e traiettoria ideale dall’elevato tasso tecnico che rendono non banale il trovare rapidamente il limite; per la prima volta nella storia si è scesi qui sotto il muro dei due minuti con la pole position di Marc(1’58.168) che partirà domani per l’ottava volta stagionale dalla ...

SkySportMotoGP : ?? Super #POLE di @marcmarquez93 ?? #QP #MotoGP ?? E in prima fila c’è anche @ValeYellow46 I tempi ?… - Eurosport_IT : L'ultima prima fila di Valentino Rossi risale al13 aprile, GP di Austin... ??????? ? - SkySportMotoGP : ?? La 60^ pole in 120 GP per @marcmarquez93 ?? e che giro @ValeYellow46 ? ? -