Moto2 | Risultato GP Gran Bretagna 2019 | Augusto Fernandez la spunta in volata su Navarro

Moto2 - risultato FP2 GP Gran Bretagna 2019 : Jorge Navarro fa volare la Speed Up - quarto Lorenzo Baldassarri : La seconda sessione di prove libere del GP di Gran Bretagna 2019 di Moto2 ha visto lo spagnolo Jorge Navarro spingere la sua Speed Up oltre il limite già nelle fasi iniziali e andare a far segnare il nuovo record della pista di categoria con uno strepitoso 2:04.993; il layout del tracciato inglese valorizza al meglio il Grandissimo lavoro fatto dalla casa italiana soprattutto sulla ciclistica, chiaro punto di forza del progetto, e dopo il ...

Moto2 - Risultato FP1 GP Gran Bretagna 2019 : Di Giannantonio sfreccia davanti a Navarro - Baldassarri 6° tallonato da Marini : Fabio Di Giannantonio ha giganteggiato nelle prove libere 1 del GP di Gran Bretagna 2019, tappa del Mondiale Moto2 che si disputa a Silverstone dove è stato realizzato un nuovo asfalto dato che il precedente aveva impedito lo svolgimento della corsa dell’anno scorso a causa dello scarso drennagio. L’alfiere del Campetella Speed Up ha stampato un eccellente 2:05.777 proprio in chiusura della sessione ed è così riuscito a balzare al ...

Moto2 - Risultato GP Austria 2019 : Brad Binder vince e si fa il regalo di compleanno - Baldassarri 4° - Marini e Bastianini si eliminano : Il Gran Premio d’Austria 2019 della Moto2 si trasforma in una grande festa. vince il sudafricano Brad Binder (Red Bull KTM Ajo) che festeggia nel migliore dei modi il suo 24esimo compleanno e porta al trionfo la scuderia di casa, in un Red Bull Ring che si è letteralmente tinto di arancione. Secondo posto pesantissimo per Alex Marquez (Kalex EG 0,0) che scappa forse definitivamente in classifica generale a +43 punti su Thomas Luthi, mentre ...

Moto2 - Risultato Warm-up GP Austria 2019 : Philipp Oettl sorprende tutti sul viscido - i migliori non rischiano : Philipp Oettl (Red Bull KTM Tech3) chiude con il miglior tempo il Warm-up del Gran Premio d’Austria 2019 della Moto2. Il tedesco, infatti, approfitta delle condizioni meteo ballerine e centra la zampata all’ultimo istante grazie all’azzardo di avere montato (unico nel gruppo) la gomma da asciutto. Il suo tempo, 1:35.760, è nettamente il più veloce, con 1.161 sullo spagnolo Jorge Navarro (Speed Up) e con 1.196 sul suo ...

Moto2 - Risultato Qualifiche GP Austria 2019 : Tetsuta Nagashima centra la prima pole - Bastianini 4° - Baldassarri 6° : Tetsuta Nagashima (Kalex Onexox) sorprende tutti e centra la pole position del Gran Premio d’Austria 2019 di Moto2 con un giro perfetto nella fornace del Red Bull Ring (con temperature di 33.3 gradi per l’aria e 51 sull’asfalto) e per la prima volta in carriera domani scatterà davanti a tutti. Alle spalle del giapponese si è classificato il sudafricano Brad Binder (Red Bull KTM Ajo) ad appena 73 millesimi, mentre al terzo posto ...

Moto2 - Risultato FP3 GP Austria 2019 : Mattia Pasini chiude con il record e precede Marquez e Bastianini : Zampata di Mattia Pasini (Kalex Tasca) nel corso della terza sessione di prove libere del Gran Premio d’Austria 2019 della Moto2, Il romagnolo, infatti, chiude con il miglior tempo assoluto di 1:28.811 (nuovo record per la classe mediana) nonostante i ben noti problemi alla spalla e dimostra di essere di nuovo pronto a battagliare per pole position e vittoria su un Red Bull Ring dominato da sole e temperature verso i 30 gradi. Alle sue ...

Moto2 - Risultato FP2 GP Austria 2019 : Binder il più veloce - Bastianini 5° - indietro Alex Marquez : Brad Binder (Red Bull KTM Ajo) è il migliore della prima giornata di prove libere nella classe Moto2 in questo undicesimo round del Mondiale 2019. Sul tracciato di Spielberg (Austria), il pilota sudafricano ha ottenuto il best time di 1’29″079, dimostrando che la moto Austriaca nel weekend di casa può fare bene ed è molto performante. Alle sue spalle, non troppo distanti, ci sono il giapponese Tetsuta Nagashima ...

Moto2 - Risultato GP Repubblica Ceca 2019 : Alex Marquez non si ferma più - straordinario podio per Di Giannantonio e Bastianini : Alex Marquez (Marc VDS) conquista la quinta vittoria stagionale (e nelle ultime sei gare) nel GP della Repubblica Ceca 2019 di Moto2 e si invola verso il suo secondo titolo iridato complice il pesantissimo zero dello svizzero della Dynavolt principale avversario nel Mondiale Thomas Luthi, derivante da una caduta nelle fasi iniziali. L’iberico ha avuto la meglio di uno straordinario Fabio Di Giannantonio che dopo il quarto posto del ...

Moto2 - Risultato Warm-up GP Repubblica Ceca 2019 : Di Giannantonio al comando - si nascondono Marquez e Baldassarri : Il Warm-up del GP della Repubblica Ceca 2019 di Moto2 è andato agli archivi con la migliore prestazione di Fabio Di Giannantonio, capace di spingere la sua SpeedUp fino al più rapido tempo del weekend, 2:01.681, su un tracciato che finalmente si è presentato in condizioni ideali di asciutto. Gli ultimi venti minuti pre-gara sono stati ancora più importanti del solito in un weekend meteorologicamente tribolato come questo e molti piloti hanno ...

Moto2 - Risultato FP3 GP Repubblica Ceca 2019 : Nicolò Bulega è il più veloce su Baldassarri - Pasini passerà dalla Q1 : Nicolò Bulega (Sky Racing VR46) chiude in vetta una terza sessione di prove libere del Gran Premio della Repubblica Ceca 2019 della Moto2 che ha regalato colpi di scena fino alla bandiera a scacchi. Sulla pista di Brno che, minuto dopo minuto, è andata asciugandosi dopo la pioggia battente della mattinata, chi si sentiva tranquillo per i tempi della Top14 di ieri, si è dovuto ricredere e rimboccarsi le mani per rimettersi dentro fino ...

Moto2 - Risultato FP2 GP Repubblica Ceca 2019 : Fabio Di Giannantonio fulmine su Bulega e Nagashima : È grande Italia nella seconda sessione di prove libere del Gran Premio della Repubblica Ceca 2019 della Moto2. Fabio Di Giannantonio (Speed Up), infatti, ha chiuso al comando la giornata di Brno con il tempo di 2:01.695 con un giro impeccabile quasi in conclusione di turno. Alle sue spalle un arrembante Nicolò Bulega (Sky Racing VR46) che proprio in extremis si è portato a 35 millesimi dal connazionale. Terza posizione per il nipponico Tetsuta ...

Moto2 - Risultato GP Germania 2019 : Alex Marquez è imprendibile - ottimo quarto Fabio Di Giannantonio : Il GP dei Germania 2019 della Moto2 si è chiuso con la quarta vittoria stagionale (nelle ultime cinque gare) e undicesima in carriera dello spagnolo Alex Marquez (Marc VDS) che è riuscito a creare un buco sui rivali approfittando della lotta serrata tra Iker Lecuona, Brad Binder e Marcel Schrotter. Nelle ultime curve lo spagnolo in sella alla vecchia KTM scivola e consegna il podio ai due rivali, dove il sudafricano si prende la seconda ...

Moto2 - Risultato warm-up GP Germania 2019 : Schrotter al comando in condizioni intermedie : Uno scroscio di pioggia si è abbattuto nella mattinata sul circuito del Sachsenring, dove si sta svolgendo il GP di Germania 2019 di Motociclismo, e i piloti della Moto2 sono entrati in azione per la loro sessione del consueto warm-up con condizioni intermedie su un asfalto in fase di miglioramento. La carambola dei tempi ha premiato alla fine il tedesco Marcel Schrotter che in sella alla sua Dynavolt ha stampato un 1:33.403 a fine turno, quando ...

Moto2 - Risultato Qualifiche GP Germania 2019 : Marquez centra la pole davanti a uno strepitoso Marini - Baldassarri decimo : Le Qualifiche del GP di Germania 2019 per quanto riguarda la Moto2 si sono concluse con la pole position di Alex Marquez con il tempo 1:23.585 che ha seguito a ruota quella del fratello nella classe regina e si candida prepotentemente a tornare in vetta al Mondiale nella giornata di domani, anche viste le difficoltà di Luthi. Seconda posizione per uno straordinario Luca Marini che al pari dello spagnolo era stato costretto a passare dalla Q1 ...