Mondiale Rally - Tripletta della Toyota in Germania | vince Tänak

Fonte : quattroruote

(Di domenica 25 agosto 2019)aldi, decima prova del2019. Ottha guidato alla perfezione, portando a casa il suo terzo successo consecutivo in terra tedesca che gli consente oggi di allungare in classifica: ora ha 35 punti sul diretto avversario, Thierry Neuville. Alle spalle dici sono altri due portacolori: Kris Meeke e Jari-Matti Latvala.imprendibile. Per gran partecorsa, lunico a tenere testa a Ottè stato proprio il pilotaHyundai, Thierry Neuville. Il belga ha messo a lungo pressione allestone, ma una foratura che gli ha fatto perdere oltre un minuto - gli ha impedito di lottare per un posto sul podio. Per Thierry, lunica soddisfazione è stata la vittoria nella Power Stage finale che gli consegna 5 punti aggiuntivi. La sfortuna si è accanita anche su Sébastien Ogier: il pilotaCitroen ha perso ...

autosprint : #WRC , #Rally di #Germania : #Toyota, è tripletta?? - Fprime86 : RT @Gazzetta_it: #Rally #Wrc #Tanak vola nel mondiale: in #Germania è tripletta Toyota - UgoBaroni : RT @Gazzetta_it: #Rally #Wrc #Tanak vola nel mondiale: in #Germania è tripletta Toyota -