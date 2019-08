Miss Italia torna su Rai1 | Patrizia Mirigliani | “Sarà un’edizione diversa da tutte”

Patrizia Mirigliani a TvBlog : La mia Miss Italia : Venerdì 6 settembre torna su Rai1 Miss Italia L'occasione di questo ritorno sono i festeggiamenti per gli 80 anni di questo concorso di bellezza che ha fatto la storia del costume del nostro paese. Per parlare di questo ritorno, accompagnato anche da alcune critiche, abbiamo contattato la patron di questa storica manifestazione, Patrizia Mirigliani. Il 6 settembre torna Miss Italia su Rai1 dopo alcuni anni di stop, che significato ha per lei ...

Alessandro Greco : "Torno su Rai Uno con Miss Italia. Perché devo ringraziare Fabrizio Frizzi" : «Proprio oggi (ieri, ndr) sono 22 anni che sto con una Miss. Ho rubato a Miss Italia la reginetta più bella. La Miss delle Miss...». Alessandro Greco omaggia la moglie Beatrice Bocci (ex Miss Toscana e seconda al concorso nazionale del 1994) con una metafora che permette di spiegare cos' è per lui i

Rai : Valente - ‘assurda scelta di reinserire Miss Italia nel palinsesto’ : Roma, 23 ago. (AdnKronos) – “Nel 2013, su iniziativa del presidente Rai Anna Maria Tarantola e del direttore Luigi Gubitosi, la Rai aveva deciso di non trasmettere più programmi che riproponessero un’immagine stereotipata della donna e un utilizzo del suo corpo. Tra questi anche Miss Italia che oggi, con un vero e proprio colpo di mano, viene nuovamente inserita nel palinsesto del servizio pubblico”, lo dichiara in ...

Governo - Travaglio : 'Pd manicomio - da Zingaretti il programma di Miss Italia' : Sulla prima pagina de Il Fatto Quotidiano solito appuntamento con l'editoriale di Marco Travaglio. La penna pungente del direttore si è cimentata in un articolo in cui sono arrivate stilettate abbastanza forti nei confronti del Partito Democratico, nel momento in cui si prova a trovare un'intesa che possa portare l'Italia da avere un esecutivo formato dai dem in supporto ai grillini. Il giornalista ha posto il proprio focus su quella che è la ...

Miss Italia 2019 - consiglieri Rai scrivono al cda : “Mentre il numero dei femminicidi aumenta - la tv pubblica manda in onda un programma che mercifica il corpo della donna” : Nel 2013 il direttore Luigi Gubutosi e la presidente Anna Maria Tarantola misero alla porta Miss Italia, un prodotto considerato dai vertici Rai non adatto allo spirito del servizio pubblico che doveva rappresentare la donna come moderna ed emancipata, lontana dal modello di “velina”. La storica kermesse ha trovato spazio dal 2014 su La7, con ascolti sempre più bassi, fino all’annuncio di Urbano Cairo delle scorse settimane ...

Giancarlo Leone a TvBlog : La politica e la Rai? Rispetta chi si fa rispettare. Miss Italia torna in Rai? Eccellente opportunità : Lui è il Presidente dell'Associazione produttori audiovisivi, amministratore delegato di Q10 Media e da poco è stato nominato membro del Consiglio Superiore del Cinema e dell'Audiovisivo, ma sopratutto è stato uomo Rai a tutto tondo. Giancarlo Leone ha infatti attraversato in lungo e in largo le stanze del potere della televisione pubblica, dove vi è entrato nel 1983. Coordinatore dei palinsesti, Amministratore delegato di Rai Cinema, capo di ...

Miss Italia 2019 : Monica Setta dice no alla giuria - arriva Caterina Murino? : Miss Italia 2019: Monica Setta rifiuta l’invito in giuria. Al suo posto potrebbe arrivare l’attrice Caterina Murino Continuano i preparativi per Miss Italia 2019. In questi giorni si sta lavorando alla composizione della giuria che entrerà in azione dal 26 al 28 agosto per scegliere le aspiranti reginette. Tra i selezionatori doveva esserci anche Monica […] L'articolo Miss Italia 2019: Monica Setta dice no alla giuria, arriva ...

Miss Italia 2019 : conduttrice rifiuta di affiancare Alessandro Greco : Miss Italia 2019 con Alessandro Greco: Monica Setta non ci sarà Il prossimo 6 settembre Alessandro Greco condurrà Miss Italia 2019 in prima serata su Rai1. Un grande debutto per il conduttore, successore di Francesco Facchinetti alla guida delle ultime tre edizioni andate in onda su La7 di Urbano Cairo con scarso successo. A due settimane circa, non si può dire che tutto è pronto. In Rai si continua a lavorare per le giurie del concorso di ...

Giro d'Italia 100% elettrico : viaggio a zero eMissioni da Nord a Sud : Giordano Viero ha percorso 7.500 km a zero emissioni in 13 giorni viaggiando dalla provincia di Bolzano a Siracusa a bordo...

Miss Italia 2019 - Monica Setta si sfila - arriva Caterina Murino : Altro che rimpasto di governo. In Rai si lavora per il rimpasto delle giurie di Miss Italia. Infatti, stando a quanto risulta a Blogo, nella giuria tecnica non ci sarà Monica Setta, inizialmente prevista (come da Blogo svelato nei giorni scorsi) appunto nella comMissione in azione dal 26 al 29 agosto. La giornalista, interpellata in merito, ha spiegato:Ho chiamato Patrizia Mirigliani e l'ho ringraziata per l'opportunità, ma siccome il 14 ...

Il Giro d’Italia a zero eMissioni in Nissan LEAF : 7.500 km a zero emissioni in 13 giorni viaggiando da Varna (Bolzano) a Siracusa: questi sono i dati del Giro d’Italia 100% elettrico percorso da Giordano Viero, noto sui social come Jo Pesata, al volante della sua Nissan LEAF. Un tour lungo la penisola che dimostra come viaggiare con un veicolo 100% elettrico sia possibile in tutta Italia e che si è svolto alla vigilia della terza edizione del Festival dell’eMobility (Milano, Palazzo ...

Estate : weekend in rosa a Zoomarine con Marta Losito e Miss Mondo Italia : Roma, 21 ago. (LabItalia) - Week-end nel segno delle donne a Zoomarine, il parco acquatico di Torva[...]