Milan impresentabile | arriva la sconfitta all’esordio per Giampaolo | contro l’Udinese

Fonte : milanworld

(Di domenica 25 agosto 2019) Risultato Udinese-1-0 90+5′ – Finisce Udinese-. Esordio da incubo per i rossoneri, sconfitti per uno a zero dalla squadra friulana. 90′ – Cinque minuti di recupero. 81′ – Per l’Udinese esce Giuseppe Pezzella ed entra Ken Sema. 76′ – Ultimo cambio: entra Bennacer al posto di Paquetà. 75′ – Miracolo di Donnarumma: il portiere rossonero evita il tracollo della sua squadra con un intervento prodigioso su un tiro di Lasagna. 74′ – Esordio per Rafael Leao: il portoghese prende il posto di Castillejo. 72′ – GOL UDINESE! Rodrigo Becao approfitta dell’ottimo calcio d’angolo di De Paul per colpire di testa e battere Donnarumma. 71′ – Doppio cambio per l’Udinese: entrano De Paul e Nestorovski. 61′ – Primo cambio per ...

Danyrossonera : Stesso primo tempo del Milan di Gattuso. castillejo impresentabile, il turco imbarazzante, Suso nullo, borini indeg… - AQVILAROMANA : RT @christian_vit85: @AQVILAROMANA Sei gentile con l’inter ma non è facile ci vorranno 90 punti e forse più il napoli potrebbe fare l’impre… - christian_vit85 : @AQVILAROMANA Sei gentile con l’inter ma non è facile ci vorranno 90 punti e forse più il napoli potrebbe fare l’im… -