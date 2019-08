Mikaela | la Velina bionda ha ottenuto la cittadinanza italiana | “Ho pianto”

Mikaela Neaze Silva - la Velina è felicemente fidanzata : "Lui vive in Cina quindi per vederci dobbiamo fare lunghi viaggi" : Se Shaila Gatta ha confessato di essere single da oltre un anno, Mikaela Neaze Silva ha invece ufficializzato l'opposto. Intervistata dal settimanale Confidenze, la Velina bionda di Striscia la Notizia ha infatti rivelato di essere felicemente fidanzata con un ragazzo che vive dall'altra parte del mondo.Sono fidanzatissima da quattro anni, è un grande amore. Quando avevo 18 anni, sono stata scritturata da una compagnia di ballo italiana che ...

Mikaela - la Velina bionda pendolare per amore : il fidanzato vive in Cina : La Velina bionda Mikaela Neaze Silva è fidanzata da quattro anni Il successo non ha cambiato la vita di Mikaela Neaze Silva. La Velina bionda di Striscia la notizia ama lo stesso ragazzo da ben quattro anni. Una relazione a distanza che la ballerina, oggi anche conduttrice di Paperissima Sprint con Shaila Gatta e Vittorio […] L'articolo Mikaela, la Velina bionda pendolare per amore: il fidanzato vive in Cina proviene da Gossip e Tv.