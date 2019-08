Mihajlovic sfida la malattia | lascia l’ospedale e va in panchina a guidare il Bologna

Bologna - Sabatini a 360° : “Con Mihajlovic volevo sfidare il mondo. Ce la farà”. Sul mercato e su Icardi… : Walter Sabatini ha lavorato sodo in questi primi giorni da coordinatore dell’area tecnica del Bologna, portando diversi colpi importanti. Poi la notizia della leucemia di Mihajlovic che ha sconvolto l’ambiente: “Ho notato una cosa profonda, come in una famiglia. La gente: quando arriva qui, da noi, chi c’era e chi è nuovo, ha voglia di abbracciarsi. Che simbolicamente è come abbracciare Sinisa. Del Bologna ho capito ...

Mihajlovic - le lacrime del mister : “Ho la leucemia - mi ha cambiato la vita. Ma vincerò anche questa sfida” : “Ho la leucemia. È una di quelle cose che ti cambia la vita da un momento all’altro. Ma sono sicuro che vincerò questa sfida, come ho sempre fatto. E tornerò più forte di prima”. Sono le parole dell’allenatore del Bologna, Sinisa Mihajlovic, che in conferenza stampa ha annunciato di essere ammalato e di doversi sottoporre alle cure. Bologna, Mihajlovic in lacrime: “Ho ...

