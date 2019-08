Fonte : newscronaca.myblog

(Di domenica 25 agosto 2019)non è stata assolutamente dimenticata e fa ancora parte della vita die William., molto probabilmente per questa ragione, ha deciso così di intraprendere un importantedal punto di vista emotivo. Con il maritoe insieme al figlio Archie,si recherà infatti per la prima volta in assoluto nel luogo in cui è stata sepolta. I duchi di Sussex visiteranno Althorp nel Northamptons in occasione del ventiduesimo anniversario di morte di. Proprio lì infatti, su una piccola isola privata e irraggiungibile per i visitatori, è sepoltaD. William eerano soliti recarsi lì, fino al 2017, almeno due volte all’anno, nella data della morte die nel giorno del suo compleanno.hanno comunque già mostrato più volte l’importanza del ricordo di, sin dal giorno del loro fidanzamento. ...

zazoomnews : Meghan Markle il viaggio con Harry per ricordare Lady Diana - #Meghan #Markle #viaggio #Harry - infoitcultura : Meghan Markle, il viaggio con Harry per ricordare Lady Diana - infoitcultura : Meghan Markle, in pellegrinaggio con Harry per celebrare Lady Diana -