Marco e Beatrice | la foto fa discutere e lei interviene | “Sono responsabile”

Uomini e Donne/ Marco e Beatrice nella polemica : colpa di una foto.. - Trono Classico - : Uomini e Donne, anticipazioni Trono Classico e news: Marco Fantini e Beatrice Valli finiscono al centro di una nuova polemica per una foto

Uomini e Donne news - Marco e Beatrice : esplode polemica per Bianca dopo foto : Marco Fantini e Beatrice Valli, una coppia bellissima dopo Uomini e Donne La bellezza di Marco Fantini e Beatrice Valli sta non solo nel loro aspetto fisico ma anche e soprattutto nel progetto di vita che hanno deciso di portare avanti assieme dopo essersi conosciuti a Uomini e Donne. I due si sono innamorati dopo […] L'articolo Uomini e Donne news, Marco e Beatrice: esplode polemica per Bianca dopo foto proviene da Gossip e Tv.

Beatrice Valli e Marco Fantini intervistati da Vanity Fair : 'Matrimonio? Ci sto lavorando' : Beatrice Valli e Marco Fantini sono una delle coppie più solide nate a Uomini e Donne, il programma pomeridiano condotto da Maria De Filippi e trasmesso su Canale 5. La coppia si è conosciuta cinque anni fa e da allora, tra alti e bassi, sono rimasti sempre insieme fino a diventare genitori della piccola Bianca, da tutti chiamata 'Bubi'. I due ex protagonisti di Uomini e Donne hanno rilasciato una intervista a Vanity Far, pubblicata negli ultimi ...

Marco Fantini fa una sorpresa a Beatrice in aeroporto : va a prenderla con i figli : Marco Fantini e Beatrice Valli si sono conosciuti a Uomini e Donne nell'edizione 2013/2014 da allora, a parte un periodo di separazione, non si sono più lasciati. Nel frattempo, la coppia è andata a convivere e il 30 giugno 2017 è nata Bianca, soprannominata "Bubi", la prima figlia di Marco e la seconda di Beatrice. Dopo aver partecipato all'esperimento di giugno di "Casa Philips" che ha coinvolto l'intera famiglia, "costretta" a rimanere chiusa ...

Beatrice Valli e Marco Fantini sempre più uniti - la dedica su Instagram : "Ci siamo fatti una promessa..." : Cinque anni fa è sbocciato l'amore a Uomini e Donne fra Beatrice Valli e Marco Fantini, oggi la coppia vive ancor più felicemente la storia d'amore che li ha uniti e fortificati nonostante una crisi nel 2016 abbia vissuto una crisi.Insieme sono genitori di Bianca (Beatrice aveva un figlio nato da una precedente relazione) e la loro felicità è condivisa anche su Instagram dove l'ex corteggiatrice ha parlato di una promessa, il grande passo ...

U&D - tatuaggio di coppia per Marco e Beatrice Valli - lei : 'Non resta che sposarci' : Beatrice Valli e Marco Fantini formano una delle coppie storiche di Uomini e Donne. I due stanno insieme ormai da circa 5 anni, quando il tronista scelse la corteggiatrice. Dopo alcuni anni, i due hanno coronato il loro sogno d'amore con una figlia, Bianca. La Valli era già mamma di un altro bambino, avuto nel corso di una precedente relazione. Nonostante i due stiano insieme da diverso tempo e condividano da tempo la loro vita attraverso una ...

Beatrice Valli e Marco Fantini : “Ci siamo fatti una promessa” - la foto su Instagram inganna tutti : Beatrice Valli e Marco Fantini sono più innamorati che mai, ma nonostante tutto non sembrano intenzionati a voler fare un ulteriore passo che possa coronare il loro sogno d'amore. Anche stavolta il messaggio dell'ex corteggiatrice ha tratto in inganno i suoi fan, che pensavano fosse giunto l'annuncio del lieto evento e invece, niente fiori d'arancio per la bella coppia.Continua a leggere

Beatrice Valli e Marco Fantini hanno fatto il primo tatuaggio di coppia : "Ci siamo fatti una promessa" - : Marina Lanzone hanno optato per un piccolo quadrifoglio sul polso, simbolo di felicità e fortuna. Questo è il primo tatuaggio per Marco. Lui e Beatrice stanno insieme da cinque anni e hanno una figlia, Bianca, ma il modello non ha chiesto ancora alla sua compagna di sposarlo “È stato difficile convincere il Marchini in qualcosa che per lui era impossibile, ma avevamo entrambi il desiderio di fare qualcosa che ci legasse ancora di ...

Beatrice Valli : “Con Marco dopo 5 anni una promessa. Ancor più legati” : Beatrice Valli: “Difficile convincere Marco Fantini in qualcosa che era per lui impossibile, ma avevamo entrambi il desiderio di fare qualcosa che ci legasse Ancor più” Beatrice Valli e Marco Fantini hanno sorpreso tutti con un annuncio dal sapore romantico. La sorpresa però, per alcuni, si è presto tramutata in una piccola delusione. L’ultimo post […] L'articolo Beatrice Valli: “Con Marco dopo 5 anni una promessa. ...

Marco e Beatrice criticati come genitori : “Ale dov’è?” - lei risponde furiosa : Beatrice e Marco news, critiche alla coppia per una scelta che non è piaciuta Qualsiasi cosa facciano, Marco Fantini e Beatrice Valli vengono puntualmente criticati come genitori: è vero, ricevono un’infinità di commenti positivi, ma qualcuno di negativo c’è sempre e i due cercano ogni volta di rispondere, soprattutto quando sono assurdi! come l’ultimo. Qualcuno […] L'articolo Marco e Beatrice criticati come genitori: ...