M5S non accetta veti su Conte premier | Di Maio a Zingaretti | È l' unico

Governo - M5S non accetta veti Pd su Conte. Di Maio : «È unico nome». Fico si sfila : Nuova telefonata stamani tra il capo politico M5S Luigi Di Maio e il segretario Dem Nicola Zingaretti. Nel corso della conversazione, a quanto si apprende da fonti qualificate, Luigi Di Maio ha...

Crisi di governo - Cuperlo a In Onda (La7) : “Discussione con il M5S? Tentiamo fino all’ultimo - non rinuncio a essere ottimista” : “Tentiamo fino all’ultimo, non rinuncio a essere ottimista sull’esito”. Lo ha detto Gianni Cuperlo, ospite degli studi di In Onda estate (su La7) parlando della trattativa tra Pd e Movimento 5 stelle per un nuovo governo. L’esponente dem, componente della Direzione nazionale del partito, si è detto convinto “che ci siano le condizioni” ma, ha anche aggiunto, “se questo tentativo non andrà in porto ...

Governo Pd-M5S - Feltri : 'Di Maio non vuole tornare a vendere bibite allo stadio’ : Vittorio Feltri non è mai banale. Anche quando deve manifestare il proprio attacco verso qualche protagonista della scena politica. Stavolta, come era già accaduto in passato, è Luigi Di Maio. Il capo politico del Movimento Cinque Stelle è chiamato a fare da punto di riferimento in una trattativa di mediazione con il Partito Democratico che potrebbe portare alla formazione di un Governo Pd-M5S. Un orizzonte che non è visto di buon grado dal ...

Massimo Cacciari demolisce l'asse M5S-Pd : "Manovra indecente e Nicola Zingaretti non è un leader" : "E' una manovra indecente" l'accordo tra Movimento 5 stelle e Pd. Massimo Cacciari, in una intervista a Il Giorno stronca l'asse tra Nicola Zingaretti e Luigi Di Maio: "Trovo surreale che, dopo aver sparato a palle incatenate per anni, essersi insultati, essersene dette di tutti i colori, adesso Pd

Governo - Salvini non si arrende : messaggi con Di Maio. Contatti a tutti i livelli tra Lega e M5S : Governo in crisi. «No, non è chiusa». Matteo Salvini non si lascia scoraggiare neanche dalle parole tombali di Giuseppe Conte sull'alleanza M5s- Lega. Finché a dire che...

Crisi - la diretta – Pd-M5S - braccio di ferro sul premier. Conte al G7 : “Non è questione di persone - ma di programmi”. E chiude alla Lega. Renzi : “Salvini quasi ko - ora responsabilità” : Secondo giorno di trattative tra Pd e 5 stelle per trovare un accordo sul governo giallorosso. Il nodo, messo sul tavolo ieri da Luigi Di Maio alla cena con Nicola Zingaretti, rimane quello del premier. Il M5s vuole la riconferma di Giuseppe Conte, ma il segretario dem insiste sul fattore “discontinuità” che dovrà caratterizzare la nuova squadra. E l’ex presidente del Consiglio, arrivato a Biarritz per il G7, ha rotto un ...

Bruno Vespa : "L'accordo tra Pd e M5S non è scontato. Vedo del fumo abusivo..." : "L'accordo è tutt'altro che scontato" e c'è solo una certezza, dice Bruno Vespa: mercoledì mattina 28 agosto Sergio Mattarella "o conferisce l'incarico a un presidente del Consiglio frutto di un accordo o scioglie le Camere e nomina un governo tecnico che vada alle elezioni e magari smini in anticip

M5S-Pd - Zingaretti avverte : «Mi auguro non esista ipotesi doppio forno - rispetto reciproco per un governo di svolta» : Zingaretti "ottimista" e aperto al confronto ma che insiste sul concetto di "discontinuità". «Io sono sempre ottimista, credo che questa fase però vada fatta...

David Sassoli : "Governo Pd-M5S? Non bisogna avere paura del confronto" : “Non bisogna mai avere paura del confronto: i parlamenti servono a questo, a sviluppare confronto, dialogo, compromesso”. Risponde così David Sassoli alle domande su una possibile alleanza di governo del Partito Democratico con il Movimento 5 Stelle. “Noi siamo molto contenti che la scelta e il consenso per la presidente Commissione Ue Ursula von der Leyen sia stato così ampio e abbia trovato anche ...

L'accordo PD-M5S sarà messo ai voti su Rousseau? I big pentastellati non vogliono : Non è ancora detto che PD e MoVimento 5 Stelle riescano ad arrivare a formulare un vero e proprio accordo, visto che, all'incontro "costruttivo" di ieri pomeriggio tra i capigruppo è succeduto in serata quello tra i capi politici Nicola Zingaretti e Luigi Di Maio, che ha allontanato nuovamente i due partiti. Il leader pentastellato, infatti, ha posto una sorta di ultimatum lasciando ai dem solo 24 ore per decidere se accettare ...

"Di Maio non sieda nel governo". La M5S Roberta Lombardi invita a trovare l'accordo con il Pd : “Ritengo che i nomi di primo piano di Pd e M5s non dovrebbero far parte di un eventuale nuovo governo. Potrebbero essere divisivi. Ora servono responsabilità e coraggio”. Roberta Lombardi, M5s favorevole all’accordo con i dem, colei che ridicolizzò Pier Luigi Bersani sei anni e passa fa con lo streaming, elegantemente consiglia a Di Maio (e Zingaretti) di non prendersi poltrone. In una intervista sul Fatto ...

Il senatore M5S che non si fida del Pd e vuole andare alle elezioni : Resta pervicacemente favorevole alle elezioni il senatore 5S Gianluigi Paragone. E se dovesse scegliere un partner di governo tornerebbe a cercare “uno spiraglio con la Lega, partito che, come il Movimento, si è battuto contro il sistema liberista e finanziario che taglia fuori l'economia reale, le famiglie, le piccole imprese”. E anche contro le banche e a fianco dei risparmiatori truffati dalle medesime dice in un'intervista al Corriere della ...