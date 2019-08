L’umanità è la migliore difesa dell’indipendenza dei banchieri

Fonte : ilfoglio

(Di domenica 25 agosto 2019) L’indipendenza della banca centrale è tornata a fare notizia, ha scritto l’ex governatore della banca centrale indiana Raghuram Rajan su Project Syndicate. Rajan ha provato di persona cosa vuol dire l’ingerenza prepotente della politica suiperché nel 2016 è stato licenziato dal premier in

notteblanca : RT @Blackma68436387: In un mondo migliore, un Presidente come #Bolsonaro verrebbe arrestato per crimini ambientali e crimini contro l'Umani… - fefefede : dieci anni fa usciva un pezzo d'arte, il capolavoro della storia dell'umanità, la migliore creazione mai prodotta d… - RenataFerrini : RT @Blackma68436387: In un mondo migliore, un Presidente come #Bolsonaro verrebbe arrestato per crimini ambientali e crimini contro l'Umani… -