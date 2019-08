LIVE Judo | Mondiali 2019 in DIRETTA | prima giornata Elios Manzi viene eliminato dal

Fonte : oasport

(Di domenica 25 agosto 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAh 07.36 Smetov, che ha battuto, se la vedrà al quarto turno contro lo yemenita Ali Khousrof, bravo a battere con un ippon il guatelmateco Jose Ramos. h 07.35 Intanto il bulgaro Gerchev riesce a venire a capo di un match complicato contro il lusitano Lopes assicurandosi la chance di giocarsi ancora un posto fra i migliori otto. h 07.33 Ippon di Smetov, che si rivela letale per l’azzurro. Arriva la sconfitta e l’eliminazione per il portacolori italiano. h 07.32 Il siciliano è contro il kazako Smetov, un ex campione del mondo. h 07.31 E’ IL MOMENTO DI! h 07.30 Lopes-Gerchev: si andrà al golden score. E’ 0-0 dopo i 5′ regolamentari, dove entrambi hanno subito due passività. h 07.27 Colpaccio della spagnola Martinez Abelenda che supera la russa Dolgova! Ora però le tocca forse il match più difficile in ...

turinimavi : RT @angelomangiante: Un grande piacere intervistare Odette Giuffrida (argento Rio 2016) e la nazionale di Judo per lo Speciale in onda oggi… - flamminiog : RT @angelomangiante: Un grande piacere intervistare Odette Giuffrida (argento Rio 2016) e la nazionale di Judo per lo Speciale in onda oggi… - LucaPicafizz : RT @angelomangiante: Un grande piacere intervistare Odette Giuffrida (argento Rio 2016) e la nazionale di Judo per lo Speciale in onda oggi… -