LIVE Judo | Mondiali 2019 in DIRETTA | prima giornata Elios Manzi out Bilodid e

(Di domenica 25 agosto 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13.54 Si chiude qui la nostra, grazie per averci seguito e appuntamento a domani sempre su OASport. 13.52 Fantastico ippon del georgiano Chkhvimiani! Medaglia d’oro per la Georgia nei 60 kg maschili! Argento per l’uzbeko Lutfillaev. 13.51 Waza-ari per Chkhvimiani a un minuto dalla fine! 13.46 Sta per cominciare l’ultimo incontro del programma odierno: la finale per l’oro dei 60 kg tra il georgiano Chkhvimiani e l’uzbeko Lutfillaev. 13.42 Epilogo clamoroso!! Takato va in vantaggio di un waza-ari ma poi vede sfumare la medaglia negli ultimi 5″ con Nagayama che riesce a mettere a segno l’ippon per osaekomi. 13.37 In corso di svolgimento la seconda finale per il bronzo tutta giapponese tra Takato e Nagayama. 13.32 Ippon di Smetov dopo 1’40” di Golden Score! Il Kazakistan porta a casa la ...

