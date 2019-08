LIVE Canottaggio | Mondiali Linz 2019 in DIRETTA | batterie 25 agosto | per l’Italia subito

Fonte : oasport

(Di domenica 25 agosto 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAIl programma completo della prima giornata Buongiorno e benvenuti allatestuale della prima giornata di gare deidiche scatteranno oggi a, in Austria: si inizia con ledel para, e si proseguirà con ledelle specialità olimpiche del, stesso schema seguito nel pomeriggio. Ci saranno tanti azzurri in gara in questo avvio di, ben nove saranno gli equipaggi azzurri in specialità olimpiche, a cui si aggiungono i sue singoli pesi leggeri, uniche specialità non olimpiche in acqua. OA Sport vi propone latestuale della prima giornata di gare deidiche scatteranno oggi a, in Austria: oggi, domenica 25, andranno in scena le primea partire dalle ore 9.30, mentre la nostrainizierà ...