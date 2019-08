LIVE Canottaggio | Mondiali Linz 2019 in DIRETTA | batterie 25 agosto | ok il quattro senza

Fonte : oasport

(Di domenica 25 agosto 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA17.18 Quarta batteria che parla la lingua serba di Aleksandar Filipovic, il quale si impone con il tempo di 7:04.15 precedendo il bielorusso Pavukou (7:06.97) e il finladese Ven (7:08.90). 17.15 Terza run del singolo maschile, ecco i risultati. In prima posizione il norvegese Kjetil Borch (6:59.25), alle sue spalle lo svizzero Stahlberg (7:03.24) e il messicano Cabrera (07.18.58). 17.11 L’azzurro accede così ai quarti di finale 17.10 Simone Martini coprendo 2000m in 7:06.75 arriva in seconda posizione, alle spalle dell’olandese Stef Broenink (7:02.43). In terza posizione il bulgaro Vasilev (7:15.15). 17.07 Arremba Simone Martini in acqua 2: in questo momento, ai 1500m, è secondo. In testa l’olandese Broenink. 17.04 Intanto la prima serie del singolo maschile giunge alla fine. A imporsi è il greco Stefanos Ntouskos ...

