L' Italia quella bella è un gruppo di mamme che fanno da baby-sitter alla figlia

L’Italia quella bella - su una spiaggia di Trapani. La storia di una mamma - venditrice ambulante - e di tutte le altre : In quest’estate di crisi di governo, di navi bloccate a largo troppo a lungo, di integrazione che, troppo spesso, si fa fatica, una storia bella arriva da una spiaggia di Trapani. L’ha raccontata una mamma via Facebook, ricordando quanta bellezza ci sia nella normalità. Perché se spesso a essere narrate sono soprattutto le cronache di odio e discriminazione, vale la pena condividere anche le piccole cose che ci ricordano ...

Terremoto Centro Italia - a tre anni da quella notte vi racconto com’era bella la mia Visso : Scrivo questo articolo nella notte in cui tutto cambiò. La notte in cui ci svegliammo di soprassalto dai nostri letti perché le nostre case iniziarono a tremare. Era la notte di tre anni fa. Una notte di polvere e coperte, di automobili come riparo. La notte in cui la montagna ha ruggito. quella sera segnò il confine tra il prima e il dopo, segnò la traccia di un lungo sciame sismico che sconvolse il Centro Italia e che toccò ...

Quella Italiana è la settima alta velocità più veloce del mondo. Un rapporto : L'Italia, con i suoi 896 Km di linea ad alta velocità, risulta essere al settimo posto nella classifica dedicata alle infrastrutture ferroviarie più avanzate nel mondo. Lo dice un rapporto dell'Omio, piattaforma digitale leader in Europa specializzata nella prenotazione di viaggi in treno, autobus e aereo. La classifica è stata pensata partendo da una lunga lista di Paesi con un'infrastruttura ad alta velocità avanzata, per poi prendere in ...

TONY RENIS/ L'Elvis Presley Italiano e quella critica a Claudio Baglioni : TONY RENIS, l'artista considerato L'Elvis Presley italiano si confrontò per tutta la carriera con il diverso, ma altrettanto famoso, Domenico Modugno.

La beffa della Carta di identità elettronica : in Italia mesi di attesa e Salvini lancia quella per i residenti all'estero : Si potrà chiedere direttamente ai consolati intanto a Milano se ne riparla a settembre, a Roma ci vogliono 4 mesi, a Torino 3

La migliore rete in Italia è ancora quella di Vodafone - mentre Iliad fa passi avanti : La rete mobile Vodafone risulta ancora una volta la migliore secondo la classifica nPerf, che tiene conto di velocità, latenza, tasso di successo e non solo: nel primo semestre del 2019 l'operatore rosso ha superato di poco TIM e staccato Wind Tre e Iliad. L'articolo La migliore rete in Italia è ancora quella di Vodafone, mentre Iliad fa passi avanti proviene da TuttoAndroid.

Audio della colonna sonora de Il Re Leone 2019 - la versione originale di Beyoncé e quella Italiana di Elisa e Mengoni : A una settimana dal debutto del film nelle sale americane, ha fatto il tuo esordio anche l'album della colonna sonora de Il Re Leone 2019, sia nella versione originale con i brani incisi da Beyoncé e Donald Glover che in quella italiana con le voci di Marco Mengoni ed Elisa (rispettivamente Nala e Simba da adulti). Dal 12 luglio in tutti gli store digitali e sulle piattaforme streaming è disponibile The Lion King: The Gift, l'album che ...

Torna a Reggio Calabria il concerto che unisce la cultura georgiana a quella Italiana : Giunto alla sua terza edizione, Torna in scena a Reggio Calabria il concerto evento “Georgia-Italia con la musica nel cuore”.

Quella confusione generale che maschera l’isolamento dell’Italia sovranista : Piccoli segnali di tregua politica in un mare di turbolenze. Fino a pochi giorni fa, l’interrogativo dei palazzi era sempre lo stesso: che cosa trattiene Matteo Salvini dal passare all’incasso? Pareva a molti strano che, dopo un trionfo come quello delle Europee, il leader leghista si accontentasse di sonnecchiare sugli allori, rinviando la conta f...