L' Italia assente nel contesto globale

Tiro a segno - Coppa del Mondo Rio de Janeiro 2019 : i convocati dell’Italia. Guidano Giordano e Mazzetti. Assente Petra Zublasing : Il dado è tratto. Valentina Turisini ha scelto la squadra azzurra di Tiro a segno che volerà alla volta di Rio de Janeiro, dove si svolgerà la quarta tappa della Coppa del Mondo 2019, andando a caccia dei pass olimpici in vista di Tokyo 2020. Una formazione robusta e composta di ben 15 elementi: ci sono i veterani Giordano e Mazzetti, che ai Giochi di Rio seppero conquistare una finale a testa nelle specialità di pistola, mentre sarà Assente ...

Basket femminile 3×3 - Europei 2019 : le convocate dell’Italia per la rassegna continentale - assente per infortunio Giulia Ciavarella : La Nazionale italiana di Basket 3×3 femminile si appresta a vivere una settimana decisamente impegnativa con un duplice appuntamento di assoluto valore: da lunedì 26 a martedì 27 le azzurre scenderanno in campo nella tappa ungherese delle Women’s Series, torneo itinerante organizzato dalla FIBA, mentre da venerdì 30 agosto comincerà il cammino nel Campionato Europeo 2019, in programma sempre a Debrecen (Ungheria). Le ragazze allenate ...

Basket - Verona Cup 2019 : Italia-Senegal - gli azzurri per la partita. Assente Belinelli - Gallinari e Datome in recupero : L’Italia affronterà il Senegal all’esordio nella Verona Cup, torneo amichevole che prevede la partecipazione della nostra Nazionale di Basket maschile. Gli azzurri scenderanno in campo giovedì 8 agosto per affrontare la fisica compagine africana anche se sarà priva delle stelle NBA Tacko Fall e Gorgui Dieng. L’Italia, in preparazione ai Mondiali che scatteranno il 31 agosto in Cina, cercherà di vincere l’incontro prima ...

Sci alpino - i convocati dell’Italia per il raduno dello Stelvio. Assente Dominik Paris tra i velocisti : Sarà il Passo dello Stelvio ad ospitare, a partire da domani e fino a venerdì 2 agosto quattro azzurri delle discipline veloci della Nazionale italiana maschile di sci alpino: Assente Dominik Paris, il direttore sportivo Max Rinaldi ha selezionato Emanuele Buzzi, Mattia Casse, Peter Fill e Matteo Marsaglia, che saranno seguiti dal direttore tecnico Alberto Ghidoni, dai tecnici Christian Corradino, Raimund Plancker e Walter Ronconi, e dal ...

Ginnastica artistica - Campionati Italiani 2019 : tutte le ammesse. Sfida tra Giorgia Villa e le Fate - ci sono Ferlito e Mori - assente Ferrari : La FGI ha pubblicato le liste di ammissione ai Campionati Italiani 2019 di Ginnastica artistica che andranno in scena a Meda (in provincia di Monza e Brianza) nel weekend del 13-15 settembre: si tratta di un appuntamento importante non soltanto perché verranno assegnati i vari tricolori individuali ma anche perché sarà l’ultima gara prima dei Mondiali di Stoccarda (4-13 ottobre) dove le nostre Nazionali andranno a caccia della ...

Equitazione - Mercedes – Benz Nations Cup 2019 : vince la Svezia davanti alla Germania padrona di casa - assente l’Italia : Nuovo fine settimana di gare nel mondo dell’Equitazione, che questa volta fa tappa ad Aquisgrana (Aachen), in Germania, dove si stanno svolgendo gare di dressage e salto, a cominciare già da questa sera, con la Mercedes-Benz Nations Cup, competizione a squadre in due fasi. Il successo è andato alla Svezia, per un team composto da Henrik von Eckermann, Angelie von Essen, Evelina Tovek e Peder Fredricson, collezionando appena 4 penalità nel ...

LIVE Tuffi - Mondiali 2019 in DIRETTA : via alla finale dei 10m sincro uomini. Cina favorita - Italia assente : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.51: Ordinario ritornato carpiato per l’Australia: 49.20 per loro e balzano al comando 13.50: Uno e mezzo avanti carpiato per l’Ucraina: 48.20 per la coppia dell’Est 13.49: Armenia che con l’uno e mezzo avanti carpiato realizza 46.20 13.45: Salterà per primo la coppia armena con l’uno e mezzo avanti carpiato 13.42: Russia, Gran Bretagna e Cina dunque le coppie ...

Basket femminile - Universiadi 2019 : vittorie per Stati Uniti - Russia e Cina nella prima giornata - assente l’Italia : Si è conclusa la prima giornata del torneo di Basket femminile alle Universiadi 2019 di Napoli. Il regolamento della competizione, alla quale non partecipa la Nazionale italiana, prevede quattro gironi da quattro squadre ciascuno e una prima fase all’italiana al termine della quale le prime due classificate accederanno al tabellone dei quarti di finale. Le quattro sedi delle partite sono il Pala Del Mauro di Avellino, il Pala Barbuto di ...