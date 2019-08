Lega | Non prendiamo in giro i 5S Di Maio premier? Se ce lo chiede

Governo - Lega pensa a proposta che "non si può rifiutare" : ma il M5s ormai guarda altrove : Il ministro leghista Centinaio crede ancora a una riconciliazione e apre persino all'ipotesi Di Maio premier: "Il Movimento...

"Non mi candido - ma...". Urbano Cairo sul Foglio : "M5S e Lega ci hanno fatto perdere mesi" : “Al momento l’idea non mi sfiora”. L’idea è quella di una discesa in campo, nell’agone politico. A parlare in una lunga intervista al Foglio è Urbano Cairo, presidente di Rcs, che però lascia uno spiraglio aperto, quello del mai dire mai. “Progettavo la scalata a Rcs da 10 anni, senza farne mai parola con nessuno, nell’assoluto riserbo. Un giorno l’ho realizzata. I sogni ...

Tutte le accuse che la Lega Non potrà fare al mostro di governo formato da Pd-M5s : Tra le molte scene spassose osservate nel corso di questa formidabile crisi di governo ce n’è una forse più gustosa delle altre che negli ultimi giorni è stata comprensibilmente messa in secondo piano da molti osservatori. Al centro della scena, oggi, ci sono il Partito democratico e il Movimento 5

Conte chiude con la Lega - ma Salvini non si arrende : sms con Di Maio : Il Ministro Matteo Salvini non vuole darsi per vinto e continua a corteggiare l'ormai ex alleato Luigi Di Maio. Pazienza se il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha dichiarato, lapidario, che la stagione di governo con la Lega è chiusa e non intende riaprirla. Intanto, in attesa del secondo giro di consultazioni al Quirinale, in programma martedì 27 agosto, continuano le trattative tra M5S e Pd. Pare che i Dem ed i pentastellati stiano ...

I sondaggi vedono il crollo della Lega - ma il matrimonio col Pd non scalda i 5 stelle : Doccia fredda per Salvini che paga lo scotto di aver aperto la crisi di governo in pieno agosto. Dal sondaggio Winpoll-Sole...

Governo - Salvini non si arrende : messaggi con Di Maio. Contatti a tutti i livelli tra Lega e M5S : Governo in crisi. «No, non è chiusa». Matteo Salvini non si lascia scoraggiare neanche dalle parole tombali di Giuseppe Conte sull'alleanza M5s- Lega. Finché a dire che...

Crisi - Conte chiude alla Lega : quella stagione non si riaprirà : Il premier da Biarritz: non rinnego l’alleanza con Salvini, ma è un’esperienza che considero conclusa definitivamente

Conte : "La stagione con la Lega è chiusa e non si riaprirà più" (VIDEO) : Giuseppe Conte ha parlato con i giornalisti al termine della riunione preparatoria del G7 di Biarritz, in Francia. Il presidente del Consiglio dimissionario ha spiegato quali siano i temi dell’importantissimo vertice, ma non si è potuto sottrarre dalle domande sull’attuale situazione politica nazionale. Partito Democratico e Movimento 5 Stelle stanno trattando per la formazione di un nuovo governo e a chi parla di opzione dei due forni con la ...

Crisi - la diretta – Pd-M5s - braccio di ferro sul premier. Conte al G7 : “Non è questione di persone - ma di programmi”. E chiude alla Lega. Renzi : “Salvini quasi ko - ora responsabilità” : Secondo giorno di trattative tra Pd e 5 stelle per trovare un accordo sul governo giallorosso. Il nodo, messo sul tavolo ieri da Luigi Di Maio alla cena con Nicola Zingaretti, rimane quello del premier. Il M5s vuole la riconferma di Giuseppe Conte, ma il segretario dem insiste sul fattore “discontinuità” che dovrà caratterizzare la nuova squadra. E l’ex presidente del Consiglio, arrivato a Biarritz per il G7, ha rotto un ...

Giuseppe Conte : "La stagione con la Lega è chiusa. Io di nuovo premier? Non è una questione di persone" : "Non rinnego l'esperienza politica con la Lega, ma quella stagione politica è per me chiusa e non si potrà riaprire". Giuseppe Conte parla dopo il suo arrivo a Biarritz per il G7 e sull'ipotesi di un suo nuovo ruolo da presidente del Consiglio di un governo giallo-rosso resta vago: "Conte bis? Io no

