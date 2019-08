Le notizie del giorno ore 19 30

Fonte : agi

(Di domenica 25 agosto 2019) NODO PREMIER: ZINGARETTI A DI MAIO: "NO A CONTE, ITALIA NON CAPIREBBE RIMPASTONE", MA LA TRATTATIVA ANDRÀ AVANTI Conferenza stampa del segretario dem che ribadisce la linea di netto cambiamento nell'esecutivo fin dalla premiership: no al modello contratto ma un patto di governo con i 5 Stelle; sia garantita la discontinuità con un cambio di persone, ancora nessuna soluzione ma faremo di tutto per trovarla. Il segretario annuncia un programma 'green', con taglio tasse ai meno abbienti e investimenti su scuole e sanità. Pressing dei renziani per un accordo: accetti la sfida. M5S: LA SOLUZIONE È CONTE, L'ITALIA NON PUÒ ASPETTARE IL PD Il Movimento, in una nota, ribadisce: la soluzione è il premier dimissionario, taglio dei parlamentari e convergenza sugli altri 9 punti di Di Maio. Grillo rilancia il presidente del Consiglio uscente: ha saputo superare le ...

