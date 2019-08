Le notizie del giorno ore 15 30

Fonte : agi

(Di domenica 25 agosto 2019) LA CRISI PRECIPITA. DI MAIO: CONTE UNICO NOME PER PREMIER. ZINGARETTI DICE 'NO'. LEGISLATURA APPESA A UN FILO Botta e risposta tra i due leader. Il negoziato e' in uno stallo totale dopo un colloquio telefonico tra il leader M5s e il segretario del Pd. Fonti M5s: lealtà a Conte, nessun confronto davanti a un veto. Fonti Pd: si cerca comunque una soluzione. Grillo rilancia il presidente del Consiglio uscente: ha saputo superare le difficoltà grazie a dei requisiti fondamentali per la carica che è destinato a ricoprire. Fico si tira fuori dalla mischia e fa sapere che non intende correre per Palazzo Chigi. CONTE AL G7 GIOCA LE SUE CARTE, COLLOQUIO CON TRUMP E APPELLO SUI DAZI Il premier dimissionario: la guerra rende tutti meno competitivi. MATTARELLA: IMPEDIRE CHE RITORNI UNA DISTORTA IDEA DI NAZIONE, UE GARANZIA DI LIBERTA' E DEMOCRAZIA Il capo dello Stato a ...

