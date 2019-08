Le notizie del giorno ore 11 30

Fonte : agi

(Di domenica 25 agosto 2019) LA DOMENICA DELLA CRISI. IL PD APRE I TAVOLI TEMATICI, M5S ATTESO DA DECISIONI SU PREMIERSHIP I gruppi dem si riuniscono per il programma dell'ipotetico governo giallorosso. Il Movimento 5 stelle ha ancora la proposta di un Conte bis come prima scelta. Il Pd avanza l'idea di una candidatura di Fico a Palazzo Chigi, ma non ha lo stesso gradimento di Conte presso la base che deve votare sulla piattaforma Rousseau. Possibile un incontro oggi tra i leader. Zingaretti tiene il no su un bis del premier uscente, Di Maio cerca di tenere unito il gruppo. CONTE GIOCA LE SUE CARTE AL G7. OPERAZIONE 'INTERNAZIONALE' DEL PREMIER Colloquio con Trump. Endorsement di Tusk: "Da lui grande esempio di lealtà in Europa". Ed esclude una sua partecipazione a un nuovo governo con la Lega, ma tiene aperto il bis per un esecutivo con il Pd: "Non è una questione di uomini ma di programmi". SIRIA: DOPPIO STRIKE ...

