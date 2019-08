Lazio | esordio col botto | 3-0 alla Samp

Fonte : romadailynews

(Di domenica 25 agosto 2019)col: 3-0super contro unache non è stata ancora avvertita che il campionato è cominciato. Due gol di Immobile e uno di Correa e la partita a Marassi è finita.subito in attacco, aggressiva, eun po’ sorpresa, non se l’aspettava. Ci prova Milinkovic Savic, ci prova Correa, ma è solo al 38’ che Immobile sfruttaperfezione un passaggio millimetrico di Luis Alberto su calcio da fermo. Pallonetto di Ciro e nessuna possibilità per Audero, fin allora mostratosi sicuro, una saracinesca blucerchiata. Sicuro, bravo, prontissimo, ma mai come Strakosha, che ha mostrato in diverse occasioni di che pasta è fatto. Portieri protagonisti anche nel secondo tempo, con Audero che blocca su Immobile e Strakosha che salva su Gabbiadini. Il gol però è nell’aria e, al 56’, ci pensa Correa a battere Audero e a portare lasul 2 a 0. Luis ...

Fantacalcio : Lazio, problemi burocratici per Jony: potrebbe saltare l'esordio in campionato - LucaBarbi74 : RT @VeroNerazzurra: Parte male la #Roma, solo un punto in casa all'esordio e troppi gol subiti, a differenza del #Napoli non riesce a fare… - ParmaLiveTweet : Serie A, deludono Roma e Cagliari. Bene Lazio, Torino e Atalanta: Buona la prima per la Lazio, che travolge 3-0 la… -