La XX edizione dei Giochi del Mediterraneo si svolgerà a Taranto

Assegnata a Taranto l’edizione 2026 dei Giochi del Mediterraneo : La scelta è stata fatta nel pomeriggio a Patrasso, in Grecia, dove si è riunita l’assemblea generale del Comitato internazionale Giochi del Mediterraneo

Svelata la tracklist di Fear Inoculum dei Tool - con più tracce nell’edizione digitale : Fear Inoculum dei Tool è l'attesissimo nuovo album della band di Los Angeles, in uscita il 30 agosto a 13 anni di distanza da 10000 Days. Dopo l'anticipazione della title-track pubblicata il 7 agosto, la band ha svelato la tracklist in due versioni: una da 7 tracce per la versione fisica del disco, l'altra composta da 10 brani per la versione che verrà pubblicata sulle principali piattaforme di streaming. Con la pubblicazione della title-track ...

Matthew McConaughey - «Serenity» e la maledizione dei pettorali : In perenne oscillazione tra il regstro leggero e quello più cupo, d'autore, Matthew McConaughey ci ha abituati ai suoi alti e bassi. Prima dell’Oscar per la strepitosa performance in Dallas Buyer Club lo conoscevamo per i magnifici pettorali e i balletti: ve lo ricordate in Magic Mike di Steven Soderbergh? Non solo. L’attore americano faceva collezione di commedie leggere e romantiche: da Sahara con Penelope Cruz a Come farsi lasciare in dieci ...

La «Maledizione dei Kennedy» è tornata a colpire : La Maledizione dei KennedyLa Maledizione dei KennedyLa Maledizione dei KennedyLa Maledizione dei KennedyLa Maledizione dei KennedyLa Maledizione dei KennedyLa Maledizione dei KennedyLa Maledizione dei KennedyLa Maledizione dei KennedyEsiste una leggenda, in America, che non ha nulla a che vedere con il folklore di Halloween, niente a che spartire con le profondità del deep web. Esiste una leggenda perversamente legata alle trame del potere, alle ...

Milan - lungo stop per Theo Hernandez : prosegue la maledizione dei terzini : Tegola in casa Milan e pre-campionato sostanzialmente finito per il difensore, Theo Hernández. Il neo acquisto, proveniente dal Real Madrid, "ha sostenuto una risonanza magnetica alla caviglia destra a seguito dell’infortunio subito nel corso del recente incontro del torneo ICC contro il Bayern Mona

I primi 50 anni di The Soft Parade dei Doors in un’edizione speciale : The Soft Parade dei Doors è il disco della title-track, di Tell All The People, Wild Child e Touch Me. Non è tutto, perché la title-track è quella dell'epico giro di basso di Harvey Brooks (già bassista di Bob Dylan), la linea che segue immediatamente le parole cantate da Jim Morrison con tanto hype: "The monk bought lunch". The Soft Parade dei Doors uscì nel novembre 1969 con la Elektra Records e il 18 ottobre, 50 anni ...

Un’edizione speciale di Abbey Road dei Beatles per i 50 anni del disco : Arriverà in commercio un'edizione speciale dell'album Abbey Road dei Beatles per festeggiare i 50 anni dal rilascio del progetto. Era il 26 settembre del 1969 quando l'album vedeva la luce nel Regno Unito per poi essere rilasciato l'1 ottobre 1969 anche in America. A 50 anni dal rilascio dell'album dei Beatles arriverà in commercio un'edizione speciale da collezione sul quale al momento non si hanno dettagli ufficiali. Il box è in ...