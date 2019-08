La sintesi scumbinata di Fiorentina-Napoli

Fonte : ilnapolista

(Di domenica 25 agosto 2019) Fa caldo assai caldo eppure si gioca. Fuggi, fuggi dalle spiagge c’è la Serie A, c’è il, c’è la. Icardi addo’ sta? E James? Ora non è il momento, c’è la grandedi Commisso. Ah quella che si è salvata con uno zero a zero striminzito all’ultima giornata lo scorso anno? Si proprio lei, ma adesso hanno preso Ribery. Presentazione, stile NBA, le televisioni impazzite perché è arrivato Ribery. Ma hai capito chi è Ribery? Si quello che giocava …Esatto. Il, dopo Parma-Juventus, Sarri non c’è, addo’ sta? Sta malato. Pronti via, rigore, perché Zielinski sto vizio di giocare con le braccia proprio non se lo vuole togliere. Goal, Pulgar, poi Mertens a giro, perché noi non abbiamo l’attaccante forte. Poi Mertens, si tuffa, rigore. Due ad uno. Insigne, quanto è forte, prende la viola per la mano e la porta ...

