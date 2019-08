La Scienza conferma il ruolo “analgesico” del partner | averlo accanto diminuisce il dolore

Fonte : meteoweb.eu

(Di domenica 25 agosto 2019) Avere ilpuo’ avere un effetto analgesico. Non un amico qualsiasi, ma bisogna trovarsi proprio davanti al compagno o alla compagna che sono in grado di far battere il cuore. L’effetto della ‘presenza romantica’ e’ assicurato dalla, che ha rilevato come il sentimento della persona cara possa portare ad avere conseguenze nel trattamento del. Ad essere arrivato a questa conclusione e’ uno studio internazionale condotto dall’Universita’ delle Isole Baleari di Palma di Mallorca e dall’Umit, l’Universita’ di scienze della salute di Hall in Tirol, in Austria. Secondo questo lavoro, avere un sostegno sociale (anche senza un contatto verbale o fisico nel particolare momento in cui si sperimenta la sofferenza) puo’ comunque ridurre la percezione del. I ricercatori hanno valutato la ...

massacci_a : Una ricerca conferma: “Non ci si ammala di cancro per caso o per sfortuna” - La Stampa - AGLitinerario : Vivere vicino al mare rende più felici, lo conferma la scienza - Aimahocculta : Il Signore ha creato il 'Mondo' in due fasi. Nella prima, detta il Mondo del Caos, l'Olam ha Tohu, dissolveva e coa… -