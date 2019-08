La polizia di Hong Kong ha arrestato 29 persone dopo gli scontri di sabato

Ci sono stati violenti scontri tra polizia e manifestanti nel dodicesimo fine settimana di proteste a Hong Kong : Ci sono stati violenti scontri tra polizia e manifestanti nel dodicesimo fine settimana di proteste a Hong Kong . La polizia , in tenuta antisommossa, ha sparato gas lacrimogeno contro i manifestanti e ne ha picchiati molti con i manganelli, per impedire

Hong Kong - dodicesimo weekend consecutivo di proteste : lanci di molotov e scontri tra manifestanti e polizia : Al dodicesimo weekend consecutivo di proteste , manifestanti e polizia sono tornati a scontrarsi con violenza a Hong Kong , dopo la manifestazione pacifica di domenica scorsa che ha mobilitato 1,7 milioni di persone. Due molotov sono state lanci ate a Telford Plaza verso gli agenti in tenuta antisommossa fuori dalla stazione di polizia di Ngau Tau Kok: le forze dell’ordine hanno risposto facendo di nuovo uso dei lacrimogeni per disperdere la ...

Hong Kong - nuovi scontri polizia -manifestanti all’aeroporto : 700 arresti da inizio proteste : Anche oggi una giornata difficile per l'aeroporto internazionale di Hong Kong . Centinaia di manifestanti sono tornati nel terminal partenze e hanno occupato l'area attorno ai banchi check-in, di fatto impedendo ai passeggeri di partire. Questo ha spinto l'Airport Authority a bloccare le operazioni di accettazione, prima, e tutti i voli in partenza, poi. Alcuni passeggeri hanno protestato vivacemente, racconta il South China Morning Post, e ci ...

La protesta blocca i voli a Hong Kong. La polizia usa cannoni ad acqua : Non si placa la crisi a Hong Kong. La polizia ha deciso di dispiegare camion con cannoni ad acqua come nuovo mezzo per affrontare le manifestazioni pro democrazia che vanno avanti da oltre due mesi.I veicoli, dotati di videocamere di sorveglianza, sono stati introdotti dopo gli scontri di domenica fra polizia e manifestanti in una decina di siti della ex colonia britannica.Gli agenti hanno lanciato ieri lacrimogeni nelle vie dello shopping e in ...