La Grecia brucia | incendi a Corfù | Samo e nel Peloponneso | mille turisti evacuati

Siberia in fiamme - Greenpeace : “Bruciata un’area grande come la Grecia”. Ignorati 295 incendi : “Spegnerli costa troppo” : Foreste in fiamme, territori bruciati e animali in fuga o morti. Tutte immagini postate sui social e accompagnate dall’hashtag #SiberiaIsBurning. Secondo Greenpeace Russia sono 13 i milioni di ettari bruciati nel Paese solo nel 2019. All’origine del disastro, hanno spiegato le autorità forestali russe, ci sono i fulmini ma il vice ministro delle Emergenze, Igor Kobzev, ha dichiarato lunedì che “la maggior parte è iniziata vicino a ...