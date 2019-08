La democrazia parlamentare e le maggioranze legittime

“Contro la deriva Papeete c'è la democrazia parlamentare” - dice Matteo Renzi : Un governo istituzionale “No Tax” col Movimento 5 stelle – e chi ci sta – per evitare l'aumento dell'Iva. Nella conferenza stampa tenuta oggi pomeriggio al Senato, Matteo Renzi riconferma ciò che era trapelato negli ultimi giorni tra tweet, post su Facebook e interviste. “Da ex presidente del Consig

Una democrazia parlamentare - se saprete conservarla : Finita l’ubriacatura nociva delle finestre elettorali che si aprivano e si chiudevano senza nessun senso, nessuna logica, nessun aggancio alla Costituzione, già circolano altre affermazioni senza fondamento.Propongo come punto di partenza analitico che tutti si ricordino che uno dei grandi pregi delle democrazie parlamentari (non dirò “repubbliche” poiché in Europa ci sono fior fiori di re e regine capi di ...

Per una mobilitazione in difesa della democrazia parlamentare : Alcune incongruenze e violazioni della Costituzione. Chi dovrebbe rappresentare le Istituzioni, a partire dal presidente della Repubblica per passare alle amministrazioni (in teoria imparziali e soggette al principio di legalita’) alla magistratura (soggetta alla legge e in primis alla costituzione) ai media afoni e acritici quando non supini o complici, troppo spesso e da troppo tempo assiste passivamente alla devastazione del ...