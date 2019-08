La battutaccia del governatore della Liguria Toti su Toninelli

Fonte : agi

(Di domenica 25 agosto 2019) Siluro del, al ministro dei Trasporti dimissionario Danilo. "Vi assicuro che avere a che fare con questo Governo per uncome me è stata dura" dice alla Versiliana, Giovanni, fuoriuscito da Forza Italia per fondare il movimento 'Cambiamo Insieme', "solo per essermi dovuto confrontare per un anno con il ministro". "La Regioneè la dimostrazione che le cose in questo Paese si possono fare. L'anno scorso ero qui ed era in un momento drammatico. Un anno dopo siamo qui, il Ponte si sta ricostruendo, strade a mare tutte aperte, ferrovie ripristinate". Riguardo la prospettiva di un ritorno del Pd al governo, Tori dice che gli mette "i brividi". "Il Pd paladino del Paese? Ma se la maggior parte dei ritardi in Italia si è accumulato per colpa loro"

