L' 11 ottobre arriva su Netflix il film di Breaking Bad

Trine 4 : The Nightmare Prince arriva l’8 ottobre : I maestri del fantasy Frozenbyte e l’editore Modus Games hanno oggi annunciato la data di pubblicazione dell’8 ottobre per l’atteso Trine 4: The Nightmare Prince e Trine: Ultimate Collection. Assieme all’annuncio, è stato pubblicato un meraviglioso trailer di gioco per Trine 4. Trine 4 e Trine: Ultimate Collection arriveranno su PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch e PC ...