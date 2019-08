Juventus | Rugani resta in stand by | nessun segnale da Parigi per Dybala

Fonte : Blastingnews

(Di domenica 25 agosto 2019) Ieri, laha iniziato nel migliore dei modi il campionato portando a casa i tre punti contro il Parma. In questa settimana, la società bianconera sarà divisa tra campo e mercato. In particolare Fabio Paratici valuterà eventuali occasioni che potrebbero presentarsi sia in entrata che in uscita. In partenzaDaniele. Il difensore non è stato convocato per la trasferta di Parma proprio per lasciarlo tranquillo visto le voci di mercato. Daniele, nei giorni scorsi, sembrava vicino ad un passaggio alla Roma, ma poi la trattativa si sarebbe bloccata. Chissà che nel corso della prossima settimana le due società non possano tornare a parlare del difensore toscano. La Roma sarebbe anche disposta a riaprire le trattative qualora la Juve accetti di cambiare le condizioni economiche. In questi ultimi giorni di mercato bisognerà tenere sotto controllo la situazione di Paulo ...

romeoagresti : #Juventus: #Rugani non convocato ?? #ParmaJuve @GoalItalia - GoalItalia : La Roma rilancia per Rugani: tre le contropartite per la Juventus ???? - romeoagresti : #Juventus: #Rugani non convocato per questioni legate al mercato, #Ramsey in quanto indietro di condizione. ??… -