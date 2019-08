Juventus | la stagione inizia con il piede giusto | Cristiano Ronaldo felice su Instagram

Juventus - Cristiano Ronaldo soddisfatto : “Bene iniziare la stagione con i tre punti” : A secco alla prima, ma la sua Juve ha vinto. Gli è stato annullato un gol per un fuorigioco millimetrico, ma Cristiano Ronaldo è comunque soddisfatto. 0-1 a Parma all’esordio, rete di Chiellini. Proprio il capitano è ritratto insieme al portoghese nella foto che CR7 pubblica su Instagram. I due stanno esultando, l’attaccante bianconero scrive: “Bene iniziare la stagione con i tre ...

Juventus - può essere la stagione di Douglas Costa : “Sarri e Allegri - vi svelo le differenze” : Può essere la stagione della svolta per l’attaccante Douglas Costa, il calciatore della Juventus si candida ad essere grande protagonista con la maglia bianconera, interessanti indicazioni del brasiliano in un’intervista a ‘La Gazzetta dello Sport’: «Ho tanta voglia di dimostrare il mio valore – racconta – perché lo scorso anno non ci sono riuscito a causa dei troppi infortuni. Sono sicuro che per me ...

?Juventus – Meno di un mese di attesa e poi sarà di nuovo Serie A. Il massimo campionato nazionale è pronto a tornare. La Juve, alla ricerca del nono scudetto consecutivo, ha conosciuto il suo percorso con i sorteggi del calendario 2019/2020, avvenuti alle 18:45 nella sede della Lega. Di seguito le gare del club bianconero, […]

Juventus – Tutto pronto per scoprire le 19 giornate del campionato di Serie A 2019/20: via al sorteggio dagli studi di Sky Italia a Rogoredo. Si partirà dal sorteggio del primo turno. Alla prima giornata e nei tre turni infrasettimanali niente incontri tra Inter, Juventus, Milan, Napoli e Roma, oltre ai derby di Genova, Roma […]

Juventus - Ronaldo ammette : “in Italia la mia miglior stagione - la Champions è un obiettivo concreto” : L’attaccante portoghese ha parlato a Madrid a margine del premio ‘Marca Leyenda’, sottolineando di essere pronto per una nuova esaltante stagione Cristiano Ronaldo è già concentrato sulla prossima stagione, dove cercherà di regalare la Champions League alla Juventus. Il portoghese vuole interrompere il digiuno bianconero in Europa, riportando a Torino un trofeo che manca ormai da troppo tempo. La prima stagione Italiana è ...

Amichevole - la Juventus supera l'Inter ai rigori nel primo derby d'Italia della stagione : Amichevole di lusso per gli appassionati di calcio, che a ora di pranzo di oggi mercoledi 24 luglio si sono goduti il primo derby d'Italia della stagione. Se lo aggiudica la Juventus ai rigori ma l'assetto di entrambe le squadre è ancora da mettere a punto. Per l'attacco bianconero Maurizio Sarri sceglie Ronaldo e Higuain che, numeri alla mano, hanno una confidenza straordinaria col gol. Nell'Inter attacco affidato al giovanissimo Esposito, ...

Juventus : debutto amaro in ICC ma siamo solo all'inizio della stagione : La Juventus debutta a Singapore contro il Tottenham vice campione della scorsa Champions League. Inizia da Singapore l'avventura di Sarri sulla panchina bianconera in occasione del debutto nell'International Campions Cup (ICC), trofeo estivo itinerante che porta cospicui guadagni alle compagini europee impegnate nella competizione. Stadio gremito in ogni ordine di posto e spettacolo assicurato per l'esordio stagionale della prima Juve targata ...

Juventus - inizia la nuova stagione : i calciatori arrivano al JMedical - Higuain acclamato [TUTTI I VIDEO] : E’ iniziata ufficialmente la nuova stagione della Juventus. Dopo le prime visite mediche di ieri, tanti altri calciatori si stanno presentando al JMedical questa mattina. Tra gli altri, anche Higuain, acclamato dalla folla dei tifosi presenti. Arriveranno sabato Cristiano Ronaldo e Matuidi, nei prossimi giorni i calciatori impegnati in Coppa America. Di seguito, alcuni video di questa mattina: sono arrivati anche Bonucci, ...

Calciomercato Juventus - domani le visite mediche di Buffon : il portiere torna in bianconero dopo una stagione : Calciomercato Juventus – Gianluigi Buffon sempre più vicino al ritorno alla Juventus. dopo una sola stagione il portiere tornerà a vestire bianconero. visite mediche previste domani al J Medical prima della firma sul contratto che lo legherà per un anno alla Juventus.L'articolo Calciomercato Juventus, domani le visite mediche di Buffon: il portiere torna in bianconero dopo una stagione sembra essere il primo su CalcioWeb.

Spinazzola : 'Juventus - grazie per avermi fatto vivere una stagione incredibile' : Si parla molto di arrivi alla Juventus, con alcune ufficializzazioni importanti che sono state confermate in questo inizio luglio: si parla dell'acquisto di Luca Pellegrini dalla Roma e della firma di Adrien Rabiot, che arriva a parametro zero dal Paris Saint Germain. Proprio con la Roma è stata definita anche la cessione dell'oramai ex terzino bianconero Leonardo Spinazzola, trasferitosi nella Capitale per circa 25 milioni di euro. Una partenza ...