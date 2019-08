Juventus | affare definitivamente saltato | Miranda alla Schalke

Mercato Juventus : ribaltone e firma nelle prossime ore - affare a sorpresa : Mercato Juventus – I bianconeri rimangono attivi sul Mercato in entrata, nonostante le difficoltà di sfoltire una rosa che ha esuberi in ogni reparto. L’intenzione della società bianconera è quella di impostare una squadra in grado di vincere anche in futuro, ed a tal proposito, si guarda ai talenti in giro per l’Europa. Fabio Paratici […] More

Calciomercato Juventus : blitz di Paratici a Barcellona per sbloccare l’affare : Calciomercato Juventus: Paratici rilancia per il difensore laterale del Barcellona Juan Miranda, dopo un primo no dei blaugrana. Come riportato da Calciomercato.com, la Juventus ha deciso di fare sul serio per Juan Miranda. Nel corso di un blitz a Barcellona , Fabio Paratici ha confermato l’interesse della Juve per il difensore laterale sinistro classe 2000, […] More

Juventus - offerta monstre per convincere il giocatore : affare da 80 milioni : Juventus – Un’offerta monstre in arrivo per convincere il giocatore a dire addio a Torino e ad accasarsi nella capitale francese. Il Paris Saint Germain fa sul serio per Dybala e mette sul tavolo 80 milioni di euro. Cifra pari alla richiesta del club bianconero, e che spingerà Paratici ad un nuovo volo in Francia […] More

Juventus - nuovo nome per la fascia : affare da 40 milioni : Juventus – Nel mirino del club bianconero Alex Telles. Il brasiliano del Porto, ex esterno dell’Inter di Mancini, può vestire il bianconero. Con Pellegrini di ritorno a Cagliari e il solo Alex Sandro “arruolabile” sulla corsia mancina, urge tornare sul mercato. Telles è stato uno dei migliori laterali di sinistra dell’ultima stagione. Il costo del […] More

Pogba Juventus - sconto dello United : adesso l’affare si può sbloccare : Pogba Juventus – Nonostante la chiusura del mercato in entrata non consenta più al Manchester United di sostituirlo in maniera degna, il futuro di Paul Pogba resta un tema di stretta attualità. Nei giorni scorsi, il centrocampista francese non ha escluso un’eventuale partenza, pur dicendosi felice in Inghilterra, e stando ai tabloid inglesi avrebbe chiesto nuovamente la cessione. Pogba Juventus, […] More

Juventus - non solo Higuain : altro affare in arrivo con la Roma : Juventus – Dopo la mancata cessione all’Arsenal, per Daniele Rugani resta viva la possibilità di lasciare la Juventus in questa sessione di mercato. L’affare Spinazzola-Luca Pellegrini testimonia l’ottimo rapporto esistente tra i Romanisti che sono alla ricerca di un centrale dopo la cessione di Manolas al Napoli, e di un attaccante che possa sostituire Dzeko, con Higuain sempre nel […] More

Mercato Juventus - ennesima cessione in difesa : cifre e dettagli dell’affare! : Mercato Juventus – Non solo Mercato in entrata per i bianconeri. Paratici si sta occupando degli esuberi: 6 cessioni richieste da Sarri. È già fatta per la prima. Stando a quanto riportato da ‘Goal.com’, l’affare fra la Juventus e il Cagliari per il ritorno in Sardegna di Luca Pellegrini sarebbe concluso. Mercato Juventus, Pellegrini al […] More

Mercato Juventus : sorpresa Icardi! Una telefonata sblocca l’affare : Mercato Juventus – Le vicende di Mercato di casa Juventus sembrano ormai bloccate, ma la verità è che la dirigenza è a lavoro per provare ad accontentare Maurizio Sarri. L’obiettivo rimane Mauro Icardi, fuori dal progetto Inter ma non ancora libero di esprimere le sue preferenze. Per lui si prevede una corsa a tre con […] More

Icardi ha in testa solo la Juventus - l’argentino per adesso rifiuta Napoli e Roma : cosa manca per l’affare con i bianconeri : Icardi vuole la Juventus. E’ appena iniziata una settimana decisiva per il futuro dell’attaccante argentino, il tempo stringe ed è necessario trovare una soluzione per il calciatore dell’Inter. La situazione è abbastanza chiara, Icardi vuole la Juventus e ha intenzione di vestirsi di bianconero per la prossima stagione e per adesso ha rispedito al mittente le altre proposte, il club nerazzurro vorrebbe venderlo alla Roma ...

Juventus - in stand by l'affare Icardi : Wanda Nara potrebbe virare su Roma e Napoli : In questa sessione di mercato c'è un tormentone che, molto probabilmente, durerà fino al 2 settembre: il caso Mauro Icardi. L'argentino, ai ferri corti con l'Inter dal 13 febbraio, data in cui è stato privato della fascia di capitano, ora è stato relegato fuori rosa e privato della maglia numero nove che è stata data al nuovo attaccante Romelu Lukaku, soffiato alla Juventus in extremis. È chiaro che i nerazzurri vogliono solo cedere la 'bocca di ...

Mercato Juventus : telefonata di Pochettino a Dybala per sbloccare l’affare : Mercato Juventus: La posizione di Paulo Dybala si fa sempre più intricata, con il giocatore che ha rifiutato le prime avances del Tottenham. Per sbloccare la situazione, secondo quanto riportato da TuttoMercatoweb, ieri sera sarebbe sceso in campo direttamente il tecnico del Tottenham Mauricio Pochettino, che avrebbe provato ad approfittare del suo carisma per convincere […] More

Mercato Juventus - Dybala e il Tottenham : affare in salita - cambia tutto : Mercato Juventus – Sono giornate bollenti in casa Juventus, soprattutto per quanto riguarda il Mercato in uscita. Dopo aver comprato, ora per i bianconeri è tempo di vendere e fare cassa per sparare gli ultimi colpi da regalare a Maurizio Sarri. Il principale indiziato a lasciare Torino è Paulo Dybala, ma per lui è una vera e propria corsa contro il […] More

Juventus - ultimissime Sky : si sblocca l’affare Cancelo-Danilo : Di Marzio fa il punto sullo scambio tra Juventus e Manchester City per Cancelo. A seguire le dichiarazioni del noto giornalista nel corso dell’ultimo intervento per Sky. Juventus, aggiornamento di Di Marzio sull’affare Cancelo “Dopo la salita ecco, forse, la discesa. Juventus e Manchester City stanno continuando a lavorare alla trattativa che dovrebbe portare Cancelo in Inghilterra e Danilo in Italia. […] More

Calciomercato Juventus - si sblocca l’affare Danilo-Cancelo con il City : gli aggiornamenti : Fabio Paratici incontrerà l’agente di Danilo tra domani e lunedì, provando a raggiungere l’intesa definitiva per chiudere lo scambio con Cancelo La Juventus spinge per chiudere lo scambio tra Cancelo e Danilo con il Manchester City, l’operazione procede sui binari giusti dopo l’apertura del brasiliano ad accettare la proposta dei bianconeri. AFP/LaPresse Tra domani e lunedì è in programma a Londra un incontro ...