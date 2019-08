Judo | Mondiali 2019 | programma | orari e tv di lunedì 26 agosto Tutti gli italiani in

LIVE Judo - Mondiali 2019 in DIRETTA : prima giornata. Elios Manzi out. Bilodid e Chkhvimiani sono i primi campioni del mondo : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.54 Si chiude qui la nostra DIRETTA, grazie per averci seguito e appuntamento a domani sempre su OASport. 13.52 Fantastico ippon del georgiano Chkhvimiani! Medaglia d’oro per la Georgia nei 60 kg maschili! Argento per l’uzbeko Lutfillaev. 13.51 Waza-ari per Chkhvimiani a un minuto dalla fine! 13.46 Sta per cominciare l’ultimo incontro del programma odierno: la finale per l’oro ...

LIVE Judo - Mondiali 2019 in DIRETTA : prima giornata. Elios Manzi tiene a battesimo la rassegna iridata per l'Italia : Presentazione della giornata – Convocati italiani ai raggi X – Favoriti di tutte le 14 categorie Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della prima giornata dei Campionati Mondiali 2019 di Judo, in corso di svolgimento a Tokyo fino a domenica 1 settembre. Al Nippon Budokan è ormai tutto pronto per gli incontri delle prime due categorie in programma: i -48 kg femminili e i -60 kg

Judo - Mondiali 2019 : Elios Manzi primo azzurro in gara - grande attesa per la stella Daria Bilodid nei 48 kg femminili : Finalmente ci siamo, domani prenderà il via il Campionato del Mondo 2019 di Judo a Tokyo, in Giappone. Le prime categorie impegnate saranno i -48 kg femminili ed i -60 kg maschili, che combatteranno sui due tatami del Nippon Budokan, palazzetto progettato per ospitare le gare di Judo alle Olimpiadi del 1964. L’Italia romperà il ghiaccio con Elios Manzi, il quale esordirà nella Pool B dei 60 kg contro l’abbordabile ecuadoriano Steven ...

Judo - Mondiali 2019 : programma - orari e tv di domenica 25 agosto. Tutti gli italiani in gara : Cominciano domani le gare dei Campionati del Mondo 2019 di Judo, che si disputeranno al Nippon Budokan di Tokyo proprio come avverrà durante i Giochi Olimpici del prossimo anno. Le prime categorie di peso impegnate saranno i -48 kg femminili e i -60 kg maschili, con l’Italia che schiererà Elios Manzi come primo nostro rappresentante nella manifestazione. Il programma si aprirà circa alle ore 4.00 della notte italiana (le 12 in Giappone) ...

Judo - Mondiali 2019 : analisi dei tabelloni ed il possibile cammino degli azzurri. Giuffrida dalla parte di Kuziutina e Van Snick - Basile in rotta di collisione con Orujov : Dopo una lunga attesa questa mattina è stato effettuato il primo atto ufficiale dei Campionati Mondiali 2019 di Judo: il sorteggio dei tabelloni. L’esito dei sorteggi si può considerare non malvagio in chiave azzurra se consideriamo che nessuno dei nostri portacolori aveva il vantaggio di essere inserito tra le teste di serie. Domani Elios Manzi romperà il ghiaccio per la Nazionale italiana facendo il suo esordio nei -60 kg contro ...

Judo - Mondiali 2019 : il calendario giorno per giorno. Quando e a che ora gareggeranno gli azzurri a Tokyo : Grande attesa a Tokyo (Giappone) per i Campionati Mondiali 2019 di Judo, che si svolgeranno da domenica 25 agosto a domenica 1 settembre al Nippon Budokan della capitale nipponica, sede delle gare olimpiche di Judo nel 2020. Si parte questa domenica a partire dalle ore 11.00 locali (le 4 della notte in Italia) con i primi incontri delle categorie -48 kg femminili e -60 kg maschili, in cui sarà impegnato il primo azzurro Elios Manzi. Il programma ...

Judo - Mondiali 2019 : i favoriti di tutte le categorie di peso. Giappone per cannibalizzare la competizione : Il countdown per l’inizio dei Campionati del Mondo 2019 di Judo sta per esaurirsi, sabato 24 agosto andrà in scena il sorteggio generale della manifestazione mentre a partire da domenica 25 agosto si farà sul serio con i primi combattimenti. 860 atleti provenienti da 149 Paesi si daranno battaglia al Nippon Budokan di Tokyo per contendersi il trono iridato e per guadagnare punti preziosissimi in ottica qualificazione olimpica. Andiamo ad ...

Judo - Mondiali 2019 : le speranze di medaglia dell’Italia. Gli azzurri storicamente faticano nel contesto iridato : Mancano ormai solo tre giorni al via del Campionato del Mondo 2019 di Judo e la Nazionale italiana è pronta per recitare un ruolo da protagonista fin dalle prime giornate della manifestazione in programma da domenica 25 agosto a domenica 1 settembre. Il movimento judistico tricolore è in salute come dimostrano tra l’altro gli ottimi risultati a livello giovanile delle ultime stagioni, tuttavia il contesto di un Mondiale senior è tutta ...