Johnson: siamo per la pace commerciale

Il premier britannico,poco prima di incontrare il presidente Usa Trump, a margine della seduta del G7 a Biarritz, in Francia, si è dichiarato contrario ai dazi. "Non ci piacciono", ha detto. "per la.Penche il Regno Unito nel complesso abbia beneficiato notevolmente negli ultimi 200 anni del libero mercato ed è quello che vogliamo continuare a vedere", ha spiegato.(Di domenica 25 agosto 2019)