Italia-Francia basket oggi | Torneo di Shenyang 2019 | orario d’inizio e come vederla in tv

Fonte : oasport

(Di domenica 25 agosto 2019) Si gioca quest’il secondo dei tre incontri in programma per l’alAusTiger, in corso di svolgimento trae Anshan, in Cina. Questa volta, di fronte c’è la. La formazione di Meo Sacchetti affronta una delle principali candidate a giocarsi le medaglie: la squadra transalpina possiede uno dei roster più profondi e completi dei Mondiali che si stanno avvicinando. Il coach è Vincent Collet, da dieci anni al ponte di comando sul fronte francese, mentre in campo sarà possibile vedere le evoluzioni che vanno dall’arte applicata al ruolo di playmaker di Nando De Colo alla sostanza offerta sotto canestro da Rudy Gobert. Gli azzurri recuperano Amedeo Della Valle e Alessandro Gentile, rimasti fuori per differenti problemi nella sfida con la Serbia: Sacchetti deciderà chi mandare in campo qualche ora prima della palla a due....

