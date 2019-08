Inter | Marotta sarebbe pronto a presentare una nuova offerta per Milinkovic-Savic

Inter - guerra tra Marotta e la Juventus : Icardi starebbe insistendo per andare a Torino : Il tormentone Mauro Icardi non sembra voler conoscere la parola fine. Il centravanti argentino ha rifiutato le offerte arrivate da Monaco, Arsenal e Roma fino ad ora, mettendo in stand by il Napoli che attende una risposta definitiva entro domenica per poi virare, eventualmente su Fernando Llorente. L'attaccante è fuori dal progetto e l'Inter è pronta ad ascoltare qualunque proposta, ma solo in base alle proprie condizioni. Il giocatore, però, ...

Repubblica : Conte preme su Marotta. Vuole Dybala all’Inter : Dzeko ha rinnovato con la Roma e Conte, che lo aspettava da più di un mese, si trova di nuovo con una punta in meno. L’allenatore dell’Inter allora va alla carica, scrive Repubblica. Avrebbe chiesto a Marotta di forzare i tempi con la Juve, cioè di convincere Dybala a vestire la maglia nerazzurra. E quindi di lavorare ad uno scambio con Icardi. Le cose, però, non sono così semplici. Dybala ha ancora grosse perplessità ...

Marotta e Paratici - è sempre Inter contro Juve : da amici a rivali - chi sta vincendo il derby del mercato : Fu Paratici ad annunciare l' inizio della guerra tra Juve e Inter. Parlò a tutti, ma con il senno di poi in realtà guardava dritto negli occhi l' ex collega Marotta. Avvisò che si sarebbe mosso anche per Interferire sulle manovre altrui. Iniziò infatti con Spinazzola alla Roma in cambio di Pellegrin

Prosegue la guerra Marotta Paratici - l’Inter vuole soffiare Chiesa alla Juventus : L’edizione odierna di Tuttosport sottolinea come continua senza sosta la guerra fredda tra Inter e Juve Negli ultimi due mesi, i due club non hanno perso occasione per sgambetti e gomitate, cercando di impedire il chiudersi delle trattative altrui, provando a soffiarsi reciprocamente obiettivi e, soprattutto, portando avanti il braccio di ferro più lungo del mercato di quest’anno, quello per Mauro Icardi e Paulo Dybala. alla fine, tutto ...

CorSport : l’Inter vuole vendere Icardi al Napoli. Adl - linee roventi con Wanda e Marotta : Il passaggio chiave è tutto qui: “Se all’Inter potessero scegliere, l’acquirente privilegiato in questo momento sarebbe proprio il Napoli. Facile immaginare che i prossimi giorni saranno ancora più caldi e che De Laurentiis proverà nuove mosse per arrivare all’obiettivo. Un summit con Wanda? Non va certo escluso”. Scrive così il Corriere dello Sport che dà conto di un ulteriore contatto telefonico ieri tra il presidente del ...

L'Inter insiste per Dybala : sarebbe un pallino di Marotta : L'Inter è una delle grandi protagoniste di questa sessione estiva di calciomercato. Con l'acquisto di Romelu Lukaku i nerazzurri si candidano ad essere la principale antagonista, insieme al Napoli, della Juventus per la lotta al titolo. Il centravanti belga è l'acquisto più costoso della società nerazzurra essendo stato acquistato dal Manchester United per sessantacinque milioni di euro più bonus, ma non solo. L'attaccante è stato soffiato in ...

Inter - Beppe Marotta scatenato : le mani su Edin Dzeko : L' Inter non si ferma più. Ieri i nerazzurri hanno ufficializzato l' ingaggio di Lukaku (26 anni) dal Manchester United per 65 milioni più bonus, a cui è stata promessa la 9 di Icardi (25), e ora puntano dritti su Dzeko (33). Il bosniaco spinge per essere ceduto, e l' incontro di ieri a Milano tra i

CALCIOMERCATO Inter NEWS/ Lukaku - Marotta rilancia? Mistero Icardi... - Ultime notizie - : CALCIOMERCATO INTER NEWS: Lukaku sempre obiettivo di mercato di Antonio Conte, resta incerto il futuro di Mauro Icardi, Ultime notizie,.

Inter - l'indiscrezione di Repubblica : 'Marotta avrebbe incontrato l'ex agente di Dybala' : Sono ore di calciomercato molto calde con la trattativa che vede coinvolte Inter, Juventus e Manchester United. I nerazzurri sembravano avanti per Romelu Lukaku, ma negli ultimi giorni si sono inseriti i bianconeri, che avrebbero già trovato l'intesa con i Red Devils per uno scambio che vedrebbe in Inghilterra il fantasista argentino, Paulo Dybala. La Joya, però, non sembra orientato da accettare il trasferimento e questo rischia di far saltare ...

Juve - Dybala pressato da Marotta a rinunciare allo United e accettare l'Inter (RUMORS) : Il mercato in entrata della Juventus con gli acquisti di Aaron Ramsey, Adrien Rabiot e Matthijs de Ligrt è stato giudicato scoppiettante dagli addetti ai lavori, solo perchè non sapevano cosa sarebbe accaduto in uscita. Assodato che il parco attaccanti bianconero registra esuberi importanti, tutti pensavano che i partenti sarebbero stati Gonzalo Higuain e Mario Mandzukic e invece a sorpresa il primo ad essere ceduto è stato Moise Kean, ...

Inter - Marotta scrive a Dybala per riaprire la trattativa e ci sarebbe Rakitic nel mirino : Secondo le ultime notizie, la Juventus avrebbe raggiunto un accordo in linea di massima con il Manchester United per lo scambio che vede coinvolti Paulo Dybala e Romelu Lukaku. Tuttavia, Paulo Dybala non sarebbe entusiasta dell'accordo, poiché si sente tradito dai bianconeri. Inoltre, dato che l'Inter era molto vicina a Lukaku in precedenza, il CEO nerazzurro Beppe Marotta ha deciso di rispondere alla squadra torinese inviando messaggi a Dybala ...

Inter - contromossa di Marotta : ora l'obiettivo sarebbe Dybala : L'Inter si sta muovendo sul mercato per cercare di accontentare le richieste del proprio allenatore, Antonio Conte. L'emergenza riguarda l'attacco, dove in questo momento a sua disposizione c'è il solo Lautaro Martinez, visto che Matteo Politano è infortunato e Mauro Icardi è fuori dal progetto e si allena a parte. Si è parlato a lungo di Romelu Lukaku, ma la trattativa si è complicata non poco visto l'inserimento della Juventus e la richiesta ...

Rebic all'Inter?/ L'alternativa a Lukaku e Cavani costa 40 mln : sondaggio di Marotta : Rebic è il nome nuovo per l'attacco dell'Inter: contatti con l'Eintracht Francoforte per il croato, alternativa gradita ad Antonio Conte.

Inter – Caso Icardi - parla Marotta : “su di lui ci siamo espressi in modo esplicito” : Beppe Marotta e la situazione di Mauro Icardi: le parole dell’ad dell’Inter sul calciatore argentino Mauro Icardi non ha ancora trovato un posto per il suo futuro, dopo le manifestazioni dell’Inter di non volerlo più coinvolgere nel progetto nerazzurro. Proprio del ‘Caso Icardi’ ha parlato oggi Beppe Marotta a margine della presentazione dei calendari di Serie A: “tempistiche per risolvere la situazione ...