Incidente aereo in Spagna | anche un italiano tra le vittime | era il pilota del velivolo

Aereo precipita sulle Alpi : tre morti tra cui un neonato - mistero sulla loro identità e sulle cause dell’Incidente : Incidente Aereo con tre morti questa mattina sul Passo del Sempione. Un piper, partito alle 9 da un aeroporto del Canton Vaud alla volta dell’Italia, si è schiantato al suolo. Lo riporta il Corriere del Ticino citando la Polizia cantonale vallesana. La dinamica dell’incidente è al momento poco chiara. Al loro arrivo, i soccorsi hanno trovato il relitto in fiamme e tre cadaveri: il pilota, un uomo e un bambino. L’identificazione ...

Incidente in Pakistan : aereo militare si schianta sulle case : Sono 19 le vittime causate dall’Incidente aereo avvenuto in Pakistan, dove un velivolo dell’esercito si è schiantato su alcune abitazioni a Rawalpindi, nei pressi della capitale Islamabad. Il piccolo aereo impegnato in un volo di addestramento ed è precipitato per cause ancora da chiarire colpendo almeno cinque abitazioni.Le vittime sono i cinque membri dell’equipaggio e 14 civili, come ha chiarito uno dei ...

Tragico Incidente aereo in Pakistan : velivolo militare si schianta sulle abitazioni - è strage : Il drammatico schianto, avvenuto in un quartiere residenziale della città di Rawalpindi, ha innescato anche un devastante incendio. Almeno 19 persone sono morte compresi i cinque militari a bordo dell'aereo impegnato in una operazione di addestramento, mentre sono decine i feriti. Alcuni cadaveri trovati carboniczzati.Continua a leggere

Incidente in Pakistan : aereo si schianta tra le case - almeno 15 morti : Incidente aereo in Pakistan: un piccolo velivolo delle forze armate si è schiantato tra le case, in una zona residenziale di Rawalpindi, provocando la morte di almeno 15 persone, hanno reso noto i soccorritori. “Un piccolo aereo è precipitato su un’area residenziale. Fino a questo momento abbiamo recuperato 15 corpi, compresi 10 civili e cinque membri dell’equipaggio“, ha spiegato il portavoce dei soccorritori Farooq ...

Incidente aereo ad Alessandria - ultraleggero si schianta sull’A26 : morto il pilota : Il dramma stamattina sulla A26 Genova-Gravellona Toce. Sul posto è intervenuto l'elisoccorso del 118, ma per chi pilotava l'aeromobile non c'è stato nulla da fare; forse anche qualche ferito.Continua a leggere

Sì - Klm ha twittato dove è meglio sedersi per non morire in caso di Incidente aereo : AMSTERDAM, NETHERLANDS KLM Royal Dutch Airlines Boeing 747 (Foto: Miguel Candela/SOPA Images/LightRocket via Getty Images) La divisione indiana della compagnia aerea olandese Klm Royal Dutch Airlines ha pubblicato un tweet, ora rimosso, nel quale esponeva i dati relativi alle probabilità di morte in base alla posizione del proprio sedile sull’aereo e spiegava che, statisticamente, quelli in coda sono più sicuri. Immaginate la scena. Siete ...

Japan Airlines 123 : Il più grande Incidente aereo per numero di vittime che sia mai avvenuto : Japan Airlines 123 : Il più grave Incidente aereo per numero di vittime che sia mai avvenuto nella storia dell’aviazione. Mai un aereo con così tanti passeggeri aveva avuto una… L'articolo Japan Airlines 123: Il più grande Incidente aereo per numero di vittime che sia mai avvenuto proviene da Essere-Informati.it.

Incidente aereo : morto il miliardario Chris Cline Re del carbone : Tragedia nei cieli americani. Un elicottero che viaggiava dall’isola di Big Grand Cay, nelle Bahamas, a Fort Lauderdale in Florida