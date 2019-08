Il mare ripulito da cinque ragazzini | «Ci sentiamo un po’ come Greta» | Video|Foto

Fonte : corriere

(Di domenica 25 agosto 2019) Hanno dagli 11 ai 14 anni, vengono da Torino e Avellino, per due giorni hanno raccolto rifiuti in acqua a Golfo Aranci: bottiglie, lattine, occhiali e vecchie cime

