Il M5s punta tutto su Conte Il Pd è al bivio | la Lega in attesa 

Una parte del M5s punta su Fico premier : 1.17 Resta bloccata sul nome del premier la trattativa tra M5s e Pd. Una parte dei parlamentari pentastellati vedrebbe con favore la premiership di Roberto Fico, attuale Presidente M5s della Camera. Questa ipotesi, ove accolta da Di Maio, sarebbe accettata dal Pd, che invece non gradisce l'attuale irrigidimento sul nome di Giuseppe Conte. Serve discontinuità,ripetono al Nazareno.L'idea di Fico premier è emersa in un vertice della maggioranza ...

Trattativa M5s-Pd - occhi puntati su Renzi. Zingaretti - governo forte o voto : Mentre le voci che vogliono la Trattativa tra M5s e Pd per il nuovo esecutivo giallorosso piu' che avviata si moltiplicano, dal quartier generale del Nazareno Nicola Zingaretti non cede e ribadisce la linea ufficiale del partito. Ieri e' stato costretto a farlo per ben due volte: una al mattino e una a meta' pomeriggio quando i rumors erano arrivati alla conclusione che, dopo gli Stati generali grillini di Marina di Bibbona, le parti in causa ...

M5s e nuovo governo - i due fronti aperti. E spunta l’idea «senza Salvini» : Va avanti il negoziato tra gli ambasciatori di M5S e democratici. Ma Di Maio non chiude la porta all’ex alleato: l’ipotesi di offrire un asse con lui fuori dai ministeri

Crisi - Conte attacca Salvini e punta al bis Di Maio e la «frittata» di Matteo M5s-Pd - Renzi : «Può accadere di tutto» : Il premier Conte strappa con Salvini e prepara la battaglia in Senato per il 20 agosto. Il M5S non svela ancora le carte, ma la retromarcia è improbabile. Attesa per le mosse di Zingaretti e del Pd, con Forza Italia alla finestra

Romano Prodi - spunta il suo nome : M5s-Pd - il clamoroso indizio sul governo horror : Tra un'immersione e l'altra Davide Casaleggio si mantiene in costante contatto telefonico con Luigi Di Maio. È un Casaleggio sereno, assicuravano ieri all'Adnkronos fonti vicine all'imprenditore, quello ragiona con il vicepremier cinquestelle («tra i due c' è piena sintonia») sulle mosse da tenere.

Cresce il partito contrario al voto : tutte le mosse di Pd - M5s e FI. Spunta il lodo Grasso : L’ipotesi: non votare la mozione di sfiducia a Conte. Da sinistra si allargano, fino a intonare il coro della «salvezza nazionale», un esecutivo che fermi l’onda del consenso cavalcata da Matteo Salvini

M5s punta al voto sul taglio dei parlamentari prima della sfiducia : al vaglio raccolta firme per convocare la Camera : Completare l’iter parlamentare della riforma costituzionale sul taglio dei parlamentari prima che il governo Conte sia messo in discussione in Parlamento. È l’obiettivo del Movimento 5 stelle, che sta valutando in queste ore, a quanto si apprende, la possibilità di chiedere la convocazione straordinaria della Camera, prima che venga votata la mozione di sfiducia al governo, per approvare in via definitiva la ...

Regione Lombardia - rissa al Pirellone tra consiglieri : leghista “punta” Violi (M5s) - portato via a forza : Momenti di tensione e rissa sfiorata al Pirellone, tra consiglieri regionali, mentre era in discussione l’assestamento di bilancio nella seduta fiume di giovedì (e che proseguirà oggi). L’ostruzionismo delle opposizioni, tra Pd e M5s, ha fatto arrabbiare gli esponenti della maggioranza, leghisti in testa, che hanno iniziato a interrompere l’intervento del dem Carlo Borghetti, contrario all’introduzione, proposta dal ...

Il M5s vuole puntare su smart working e telelavoro : Seicentomila dipendenti in telelavoro e produrre, di conseguenza, risparmi per 3 miliardi: partendo da questo assunto, il Movimento 5 stelle rilancia la battaglia su smart working e co-working in uffici satellite. L'intento di una proposta di legge - primo firmatario Fabrizio Ortis - depositata nei giorni scorsi e sottoscritta da una trentina di senatori è quello di dar seguito all'articolo 14 della cosiddetta 'Legge Madia' del 2015, "i cui ...

Finanziamenti russi alla Lega - spunta un gli audio. Salvini : «Mai preso un rublo o un litro di vodka». M5s : «Ci aspettiamo trasparenza» : Una trattativa tra emissari di Matteo Salvini e alcuni russi per negoziare un finanziamento milionario di Mosca alla Lega. È quanto emerge da un audio diffuso in esclusiva dal sito Usa...