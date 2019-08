Il grande cuore di Sinisa | Mihajlovic in panchina col suo Bologna

Morto Carlo delle Piane a 83 anni. grande amico di Pupi Avati - l’attore esordì nel 1948 come Garoffi nel “Cuore” di De Sica e Coletti : È Morto a 83 anni Carlo delle Piane, attore di lungo corso, figura iconica del cinema italiano con una carriera durata 70 anni e iniziata nel 1948, a 12 anni, quando interpretò Garoffi nel film Cuore, dal romanzo di De Amicis, diretto a quattro mani da Vittorio De Sica e Duilio Coletti. Nato a Roma nel 1936, in carriera ha lavorato, fra gli altri, con Totò, Eduardo De Filippo, Alberto Sordi, Roman Polanski, Vittorio De Sica, Vittorio Gassmann, ...

Chiara Ferragni : “Avevo il cuore spezzato e ho fatto una grande scoperta” : Chiara Ferragni ricorda il suo periodo più difficile durante il quale, però, ha fatto una grande scoperta Chi segue assiduamente Chiara Ferragni si sarà reso conto che oltre ad essere una grande esperta di moda, è anche una donna molto riflessiva. Spesso e volentieri, infatti, l’influencer dalla fama mondiale scrive messaggi importanti ai suoi follower […] L'articolo Chiara Ferragni: “Avevo il cuore spezzato e ho fatto una ...

Il viaggio “speciale” sul bus di Mario - ragazzo disabile amante dei motori - grazie al grande cuore dell’autista : Per il giovane romano quel viaggio sul bus è stato un vero e proprio "dono", come ha spiegato la mamma, ringraziando Atac e...

grande Fratello - il triste annuncio di Martina Nasoni : "Devo operarmi di nuovo al cuore". E su Dal Moro... : Dovrà sottoporsi a un nuovo intervento al cuore Martina Nasoni, vincitrice del Grande Fratello. La gieffina ha confessato al settimanale Spy che il suo "pacemaker va cambiato: a breve dovrò operarmi di nuovo" e "l'idea mi spaventa...". A causa di una malattia cardiaca congenita Martina ha già subito

SPARATORIE NEGLI USA/ "Qui il cuore della gente è più grande di commenti e polemiche" : Le SPARATORIE in Ohio e in Texas sono la contraddizione di un paese in grave crisi sociale e politica, ma con ancora un cuore capace di commuoversi e donare

Il grande cuore dei tifosi : tutti al santuario di San Luca per Sinisa Mihajlovic : I tifosi del Bologna si stringono, ancora una volta, attorno a Sinisa Mihajlovic, che si sta sottoponendo al trattamento chemioterapico per curare la leucemia. Nella mattinata di domenica centinaia di sostenitori rossoblù hanno dato vita a un pellegrinaggio al santuario della Madonna di San Luca come riferisce Il Resto del Carlino. Qui molti supporter felsinei hanno partecipato alla Messa celebrata da Don Vittorio Fortini. Presente anche Arianna ...

Incendi in Portogallo - inferno nel cuore del Paese : grande mobilitazione - almeno 20 feriti : Il centro del Portogallo è assediato dagli Incendi, che divampano in una regione montuosa già colpita due anni fa: sul posto aerei ed elicotteri, che si sono uniti a 1.300 vigili del fuoco. Si tratta di una delle più grandi mobilitazioni mai viste nella zona: è stata dispiegata per combattere o roghi nella regione boschiva di Castelo Branco, 200 km a nord di Lisbona. almeno 20 persone sono rimaste ferite – 8 vigili del fuoco e 12 civili ...

Ariana grande ha regalato a Miley Cyrus dei bellissimi fiori per ringraziarla dal profondo del suo cuore : Aww The post Ariana Grande ha regalato a Miley Cyrus dei bellissimi fiori per ringraziarla dal profondo del suo cuore appeared first on News Mtv Italia.

Martello in mano e grande cuore - gesto da campione di Peter Sagan : il Tour de France comincia all’insegna dell’umiltà : Il corridore della Bora ha interrotto il proprio allenamento per ultimare i preparativi per la prima tappa del Tour de France Un gesto da campione, anzi da vero uomo. Come pochi se ne vedono a questi livelli nello sport. Il protagonista è Peter Sagan che, nonostante fosse impegnato ad allenarsi in vista del Tour de France, ha deciso di posare la bici e mettersi a… costruire una struttura da utilizzare nella prima tappa della grande ...