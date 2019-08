Fonte : ilnapolista

(Di domenica 25 agosto 2019) “Ladel gol e, una partita pazzesca che non finiva mai” Scrive così, Il, a proposito della partita. La squadra di Ancelotti risponde subito alla Juventus in quella che però è stata anche la prima volta con le nuove regole del campionato, e infatti sono scattate subito le polemiche. Il rigore per laè stato concesso da Massa dopo 3 minuti di Var. Il raddoppio delè venuto, invece, da un contrasto molto dubbio tra Castrovilli e Mertens, “nemmeno rivisto al video ma risolto solo con un silent-check”. E poi c’è lo strattone di Hysaj a Ribery, ai limiti dell’area, che ha fruttato l’ammonizione a Montella. “Probabilmente i vertici arbitrali dovranno spiegare ancora e meglio questa nuova stagione di interpretazioni”. L'articolo Il, la ...

napolista : Il Giornale: Fiorentina-Napoli, la Gardaland del gol e delle emozioni Una partita pazzesca che non finiva mai. Ma a… - cosimosimone2 : RT @TurcoSt: Oggi nessun giornale sportivo parla del tuffo alla Cragnotti di mertens ...sul campo della Fiorentina ieri sera e pure era un… - TurcoSt : Oggi nessun giornale sportivo parla del tuffo alla Cragnotti di mertens ...sul campo della Fiorentina ieri sera e p… -